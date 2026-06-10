Henriette Jæger sikret overlegen 400-meter-seier under Bislett Games

Henriette Jæger vant 400 meter med tiden 49,52 sekunder på Bislett Games. Simen Guttormsen klarerte 5,42 meter i stav, og Elea Jørstad Bock satte personlig rekord på 110 meter hekk, men rekorden ble ikke godkjent på grunn av for strength vind. Chase Jackson satte ny stevnerekord i kuleslåtten med 20,74 meter.

Henriette Jæger leverte en overlegen innsats og sikret seg seieren på 400 meter med en tid på 49,52 sekunder, kun tre hundredeler bak sitt personlige Norway rekord.

Hun ledet et sterkt felt som inkluderte Lieke Klaver fra Nederland, Amber Anning fra Storbritannia, Nickisha Pryce fra Jamaica, Lurdes Gloria Manuel fra Tsjekkia og Natalia Bukowiecka fra Polen, samt de to andre norske løperne Astri Ertzgaard og Josefine Tomine Eriksen Aks. Stevnet fortsetter med flere hendelser. Simen Guttormsen klatret til 5,42 meter på stav, mens hans bror Sondre hadde to feil før han endelig klarerte samme høyde.

På hekkeløp over 110 meter viste Elea Jørstad Bock seg spesielt sterk og vant med personlig rekord på 12,71 sekunder. Martine Kolbeinshavn Hjørnevik kom på andreplass kun to hundredeler bak, og Lovise Skarbøvik fullførte trio fra treningsgruppen med personlig rekord på 12,84 sekunder. I kuleslåtten tar amerikanske Chase Jackson en tidlig ledelse med et kast på 20,74 meter i første runde, noe som er ny stevnerekord og langt forbi den tidligere rekorden på 20,26 meter satt i 2011.

Jessica Schilder fra Nederland er foreløpig nest best med 19,93 meter, fulgt av Canadas Sarah Mitton med 19,78 meter. Et resultat på 12,71 sekunder på 110 meter hekk av Elea Jørstad Bock ville egentlig vært et nytt Norge rekord, men på grunn av for mye medvind på 2,1 m/s - 0,1 m/s over grensen - kan tiden ikke godkjennes som rekord





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