Hensyn til reinsdyr og dverggås kan føre til at kostnadene med en ny kraftlinje til Øst-Finnmark kan koste 9,3 milliarder kroner, seks ganger mer enn planlagt.

Porsanger-ordfører Jo Inge Hesjevik kritiserer regjeringen for å pålegge Statnett å ta for store hensyn til til dyr og natur. Da Statnett søkte om å få bygge kraftlinjen mellom Skaidi og Lebesby i Finnmark i 2020, anslo de at prisen ville havne på 1,5 milliarder kroner. Nå tror de at prislappen vil ligge et sted mellom 7,2 milliarder og 9,3 milliarder kroner.

Den 140 kilometer lange kraftlinjen med spenning på 420 kilovolt (kV) skal i hovedsak følge samme trasé som dagens 132-kV-linje. Utbyggingen og kapasitetsøkningen skal øke forsyningssikkerheten til Øst-Finnmark, legge til rette for næringslivet og åpne for økt kraftproduksjon, skriver Porsanger-ordfører Jo Inge Hesjevik (H) reagerer på priseksplosjonen. Han kritiserer regjeringen for å pålegge Statnett å ta for store hensyn til reindrift, dverggås og sårbar natur. – I tillegg til å bli dyrere vil kraftlinjen også bli forsinket.

NVE har pålagt Statnett en rekke ekstratiltak, sier ordføreren. Sametinget har også hatt flere innsigelser mot prosjektet. De er blant annet skeptiske til at en ny kraftlinje kan åpne for mer vindkraft i Øst-Finnmark, noe de frykter vil øke presset mot reindriften.

