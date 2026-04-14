Herbjørn Hansson kjemper for tankskipoppgangen: 'Festen er ikke over'

Nordic American Tankers har hatt et eventyrlig år på børsen, og Herbjørn Hansson er ikke enig med de som spår slutten på oppgangen. Han forsvarer selskapet mot kritikere og peker på sterke rater og lønnsomme kontrakter.

Herbjørn Hansson har opplevd en formidabel oppgang for Nordic American Tankers (NAT) i år, og han er tydelig skeptisk til de som tror festen er over. Han refser dem som spekulerer i nedgangstider for tankskipsselskapet, spesielt etter den imponerende kursutviklingen på New York- børs en. Hansson, som er en stor aksjonær i NAT, kan feire hele veien fra Sandefjord til Cayman Islands, ettersom selskapet har vist en bemerkelsesverdig prestasjon. I kjølvannet av dette har det vært spekulasjoner og posisjonering i markedet, deriblant hedgefondet Sissener Canopus, ledet av Philippe Sissener, som har tatt shortposisjoner i tank- og containeraksjer. Disse posisjonene ble tatt etter betydelige kursbevegelser, en situasjon som forsterket diskusjonen om fremtiden for tankskipmarkedet.

NAT selv har også positive nyheter å melde. Selskapet har sikret en ettårig kontrakt for et av sine Suezmax-skip med en betydelig storkunde. Denne kontrakten kommer med en imponerende rate på rundt 75 000 dollar daglig, mens de daglige driftskostnadene er estimert til rundt 10 000 dollar. Denne forskjellen understreker den sterke lønnsomheten i øyeblikket. Hansson forklarer den positive utviklingen med en mangel på tilgjengelig tonnasje, noe som driver ratene opp. NAT opererer en flåte på 17 Suezmax-skip og har i tillegg to nybygg under konstruksjon. I mars i år solgte selskapet to skip bygget i 2005 for 40 millioner dollar hver, en transaksjon Hansson beskriver som å ha sikret «gode priser» for eldre skip.

Den amerikansk-noterte NAT, som historisk sett har slitt på børsen og ofte blitt handlet med en rabatt, har overrasket mange ved å vise en enestående vekst i 2026. Aksjen er opp hele 72 prosent for året, en prestasjon som overgår andre tankskipsselskaper som Frontline (63 prosent), Okeanis Eco Tankers (49 prosent) og Teekay Tankers (39 prosent). Denne sterke utviklingen skyldes trolig at NAT utelukkende er eksponert mot Suezmax-segmentet, en posisjon som har vært gunstig i den nåværende markedssituasjonen. Suezmax-skipene, som er litt mindre enn VLCC-ene, har vært blant de største vinnerne i kjølvannet av endringer i oljeflyten, delvis forårsaket av situasjonen ved Hormuz-stredet. Spotratene for en Suezmax ligger på hele 217 000 dollar dagen per mandag, ifølge Baltic Tanker Index. Dette står i sterk kontrast til situasjonen for et år siden, da ratene lå på rundt 55 000 dollar, som allerede da ble ansett som et sterkt nivå. Den nåværende markedsdynamikken er et tydelig signal om den sterke etterspørselen etter tankskip og den positive utsiktene for NAT.

NAT har en imponerende kundeliste som inkluderer noen av verdens største oljegiganter. Selskaper som ExxonMobil, Shell, BP, Total Energies og Equinor er alle kunder, og disse utgjør mer enn 50 prosent av selskapets omsetning. Dette understreker ikke bare selskapets posisjon i markedet, men også dets stabilitet og evne til å generere inntekter selv i mer utfordrende tider. Hanssons uttalelser og selskapets strategiske grep tyder på en sterk tro på fremtiden for tankskipmarkedet, spesielt for Suezmax-segmentet. Mens andre spekulerer i en mulig nedgang, er Hansson fast bestemt på å fortsette å dra nytte av den nåværende oppgangen. Den betydelige veksten i NATs aksjekurs og de sterke ratene tyder på at selskapet er godt posisjonert for å fortsette å være en suksess. I tillegg til kontrakten nevnt tidligere, har NAT solgt flere eldre skip til attraktive priser, noe som bidrar til en sunn økonomi i selskapet. Dette er et klart tegn på at Hansson og NAT er forberedt på å møte eventuelle utfordringer i fremtiden med en sterk posisjon i markedet





Finansavisen / 🏆 26. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nordic American Tankers Herbjørn Hansson Tankskip Suezmax Børs

United States Latest News, United States Headlines

