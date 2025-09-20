Hertuginne Sophies elegante etikette imponerer i Japan

Prins Edward og hertuginne Sophie er på besøk i Japan, hvor hertuginnens perfekte etikette og dype hoffkniks har fått internasjonal oppmerksomhet. Besøket er en del av arbeidet med å styrke båndene mellom Storbritannia og Japan. Hertuginnens personlighet og arbeidsmoral blir trukket frem som nøkkelen til parets suksess.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer Prinseparet er på et fire dagers besøk i Japan for å styrke båndene mellom Storbritannia og Japan . Hertuginne Sophie s besøk har vekket oppsikt for sin upåklagelige etikette, spesielt hennes møte med keiseren og hans kone i deres palass. Det amerikanske ukebladet People har viet spalteplass til hertuginnens elegante hoffkniks, og beskriver den som imponerende.

Denne gesten, kjent som hoffkniks, er en tradisjonell form for respekt som utføres av medlemmer av den britiske kongefamilien når de møter andre av høyere rang. Ifølge etikette-eksperter krever en god hoffkniks både muskler og balanse, og hertuginne Sophie har fått ros for sin perfekte utførelse. Reisen til Japan førte til at prins Edward og hertuginne Sophie gikk glipp av statsbesøket til Donald Trump og Melania Trump. I hjemlandet har hertuginne Sophie blitt omtalt som «monarkiets hemmelige våpen» i britiske medier, og hennes arbeid inkluderte hele 257 offisielle oppdrag i 2024. Tidligere kongehusekspert Jennie Bond fremhever hertuginnens personlighet og ydmyke tilnærming til livet som nøkkelen til parets suksess. Sophies naturlige og uformelle vesen, kombinert med hennes tydelige glede i ekteskapet, har bidratt til hennes popularitet og aksept i rollen som hertuginne. Hun har vokst inn i rollen uten noe som helst oppstyr eller fanfare. Prins Edward og hertuginne Sophies besøk til Japan er en del av deres pågående arbeid med å styrke diplomatiske bånd og representere den britiske kronen på en positiv måte. Besøket inkluderer møter med japanske myndigheter og deltakelse i ulike kulturelle arrangementer. Hertuginnens fokus på etikette og hennes evne til å navigere i ulike sosiale situasjoner har bidratt til et positivt inntrykk, og hennes tilstedeværelse blir sett på som en styrke for det britiske monarkiet. Sophie har også en imponerende arbeidsmoral og utfører sine offisielle oppdrag med dedikasjon og engasjement. Dette kommer tydelig frem i antall oppdrag hun gjennomførte i 2024, og hun er en populær representant for kongefamilien. Paret fokuserer også på å fremme britiske interesser og styrke internasjonale relasjoner. Denne typen diplomatisk arbeid er viktig for Storbritannias posisjon i verden, og Sophie har fått mye ros for sine bidrag. Paret deltok i mange kulturelle og diplomatiske arrangementer. De besøkte også lokale prosjekter, og viste sin støtte til ulike organisasjoner. Deres innsats ble hyllet av både britiske og japanske medier. Hertuginnens stil og hennes evne til å kommunisere effektivt har også blitt lagt merke til. Hun er kjent for sitt vennlige vesen og sin evne til å snakke med folk fra alle samfunnslag. Dette gjør henne til en populær figur og en viktig ressurs for kongefamilien. Besøket i Japan understreker viktigheten av kulturell utveksling og diplomatisk samarbeid mellom Storbritannia og Japan. Sophies engasjement i å styrke disse båndene er et eksempel på hennes rolle som en effektiv og respektert representant for den britiske kronen





