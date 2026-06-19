Hest opplever vekst og nedgang etter Netflix-eksponering

Klesmerket Hest, som ble lansert av Marktha Louise og kollegaer, har opplevd en betydelig nedgang i inntekter i 2025 på tross av stor eksponering i Netflix-dokumentaren Royal Rebels.

Hest ble lansert i 2020 av den norske prinsessen Marktha Louise sammen med vennene Anne-Kari Bøhaugen og Monica Helen Sundt Utne. Selskapet, Hest AS, har siden da klart en bemerkelsesverdig vekst i inntektene.

Fra 3,5 millioner kroner i 2021 steg de til 66 millioner i 2024 - en såkalt explosion av salgsvolumet som har gjort merkevaren til en av de raskeste innen norsk klesindustri. Den økende populariteten kan tilskrives flere kombinasjoner av strategi, estetikk og tilsynelatende premiumpriser. Men mens fortjenesten vokste under de tre første årene, har det nå oppstått noen utfordringer.

Årsregnskapet for 2025 avslørte en dramatisk nedgang i inntektene til 55 millioner kroner, det vil si en reduksjon på 17 prosent sammenlignet med 2024. Varekostnadene opplyste seg også i samme retning og sank fra 33 millioner til 23 millioner. Selv om driftskostnadene var noe lavere enn året før, endte resultatet likevel på pluss siden lovende overskudd.

Det er tydelig at den tidligere veksten ikke har vært helt vedvarende, og at det er behov for en ny strategi for å opprettholde og eventuelt skape en bærekraftig vekst. Fluktuasjonen viser at markedet, selv om det er sterkt, er følsomt for endringer i både forbrukeradferd og eksterne faktorer. En av de viktigste eksterne faktorene som har kopret nåværende situasjon, er den Netflix-dokumentaren Royal Rebels som ble lansert fra fjoråret.

Dokumentaren omfattet skjoldet av hukommelsesverdige hendelser rundet kring Marktha Louise og hennes eier, Durek Verrett, og produserte en enorm mediedekning som ikke er direkte sponset. Ifølge PR-eksperten Nick Ede, som karrert tilbyder av merkevaremarketing, kunne en slik fri omtale anses å ha en earned media value som tallfetter opp i flere millioner pund.

Selv om den teoretisk ville ha skapt en positiv eksponering for Hest, indikerer salgsdataene at den innfødte effekten ikke var betydelig nok til å støtte de høye salgsvolumene. Merket har fortsatt å være synlig på ulike digitale kanaler, men de bekreftede salgsresultatene peker på at det fundamentale konkurransefortrinnet har svekket seg. Fremover vil Hest måtte ta i bruk flere innovative tilnærminger - fra digital e-handel til bærekraftig produksjon - for å vende tilbake til en positiv utvikling





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