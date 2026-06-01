Sevilla i Spania er en av byene med høyest risiko for heterelaterte dødsfall i Europa. Myndighetene har gjort noen tiltak for å hjelpe innbyggerne å overleve den varme sommeren, men det finnes ingen permanente tiltak som spesifikt tar sikte på å hjelpe de sårbare ut av varmen. Sammensatte årsaker gjør det komplisert å fastslå antall heterelaterte dødsfall, men det er klart at små barn og eldre er særlig utsatte.
Heten tar livet av flere tusen mennesker i Europa hvert år. I gjennomsnitt dør rundt 13 000 europeere i heten årlig, men to ekstreme tilfeller var 2003 og 2022, da døde henholdsvis 70 000 og 60 000 mennesker på kontinentet.
Sevilla i Spania er blant byene med høyest risiko for heterelaterte dødsfall i Europa. I Sevilla har myndighetene gjort noen tiltak for å hjelpe innbyggerne å overleve den varme sommeren, men det finnes ingen permanente tiltak som spesifikt tar sikte på å hjelpe de sårbare ut av varmen. Sammensatte årsaker gjør det komplisert å fastslå antall heterelaterte dødsfall, men det er klart at små barn og eldre er særlig utsatte.
Klimagassutslippene må ned for å redusere global oppvarming og dermed også hetebølger
Hete Dødsfall Europa Sevilla Klimagassutslippene
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kamp om plasser i skyggen i SevillaFerierende og lokale innbyggere i Sevilla må håndtere Europas høyeste temperaturer i slutten av mai.
Read more »
Sikorski advarer: Russland vil fortsette hybridangrep mot EuropaPolens utenriksminister Radosław Sikorski advarer om at Russland vil fortsette hybridangrep mot Europa selv etter en eventuell våpenhvile i Ukraina. Han understreker at NATO må være forberedt på sabotasje, cyberangrep og påvirkningsoperasjoner.
Read more »
Hetebølgen herjer EuropaEuropa har vært herjet av en hetebølge i mai, med Sevilla som kontinentets varmeste by. Temperaturer over 40 grader er hverdagskost for menneskene i byen.
Read more »
Amerikanske soldater i Europa bør avgjøres ut fra sikkerhet, ikke straffThe Wall Street Journal hevder at antallet amerikanske soldater i Europa bør bestemmes ut fra truslene mot fred og frihet, ikke et ønske om å straffe europeiske ledere.
Read more »