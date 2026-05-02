Hettegenseren som frigjøring: Menn over 50 bryter moteregler

Journalist Eigil Kittang Ramstad startet en debatt om klesregler for eldre menn etter å ha skrevet om sin forkjærlighet for hettegenseren. Skuespiller Stig Henrik Hoff støtter opp om retten til å kle seg komfortabelt, uavhengig av alder.

Journalist Eigil Kittang Ramstad har satt i gang en debatt om klesregler for menn over 50 etter å ha publisert en kommentar i Tønsbergs Blad.

Han beskriver et stille opprør mot forventningene om hvordan eldre menn bør kle seg, og fremhever sin egen forkjærlighet for hettegenseren – et plagg han mener mange anser som uegnet for menn i hans aldersgruppe. Ramstad forteller at han sjelden ser seg selv i speilet, men at han alltid tar et raskt blikk før han forlater hjemmet, og at han primært fokuserer på å føle seg komfortabel i klærne sine.

Han ble overrasket over de sterke reaksjonene kommentaren hans fikk, med over 1300 kommentarer på Tønsbergs Blads Facebook-side, der mange støttet hans synspunkt og delte lignende erfaringer. Flere menn, også de over 60 år, fortalte at de trives i hettegensere og t-skjorter med bandmotiv, og at de ikke lar seg stoppe av blikkene de får fra andre.

Ramstad understreker at hettegenseren for ham er mer enn bare et klesplagg; det er et slags skjold mot verden, et komfortabelt og avslappet plagg som representerer hvem han er. Han mener at det er viktigere å ha det bra i klærne man har på seg, enn å følge rigide moteregler. Han avslutter med en humoristisk kommentar om at etter de mange positive tilbakemeldingene, kan han umulig slutte å bruke hettegensere nå.

Debatten har også fått støtte fra skuespiller Stig Henrik Hoff, som er enig i at komfort bør komme først, og at man ikke bør la seg styre av alder eller forventninger når det gjelder klesvalg. Hoff beskriver hvordan tradisjonelle klesplagg som dressjakker og hvite skjorter kan sette folk i en bestemt bås, og at han foretrekker å unngå det. Stig Henrik Hoff forteller at han aldri har følt seg gammel, og at han ble overrasket da han fylte 60 år.

Han mener at man bør fortsette å kle seg slik man føler seg komfortabel med, uavhengig av alder. Debatten illustrerer et bredere tema om selvuttrykk og motstand mot samfunnets forventninger, spesielt når det gjelder aldring og identitet. Den viser at mange menn ønsker å bryte med tradisjonelle klesnormer og velge klær som reflekterer deres personlighet og livsstil.

Reaksjonene på Ramstads kommentar viser at det er et behov for å diskutere disse temaene, og at det finnes et sterkt ønske om å kunne kle seg komfortabelt og autentisk, uavhengig av alder.





