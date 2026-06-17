High Power Prices in Sweden and Norway: A Perfect Storm?

The current situation in Sweden and Norway, with reactor breakdowns and low reservoir levels, is expected to lead to significantly higher power prices this summer. The Norwegian power system is closely connected to the rest of the Nordic region, and the Norwegian market is influenced by prices in neighboring countries. The Norwegian power prices are expected to be higher than usual this summer, and the situation is expected to persist. The Norwegian power prices are influenced by factors such as reservoir levels, gas prices, and weather conditions in Europe.

Reaktortrøbbel og lav fyllingsgrad kan gi svært høye strømpriser i Sverige. Prissjokket kan også krysse landegrensen til Norge . For tiden står mer enn halvparten av den svenske kjernekraftproduksjonen stille.

Og når forsinkelsene begynner å øke, kan situasjonen bli verre. Det meldes om lavere fyllingsgrad enn vanlig i svenske og norske vannmagasiner. Ukraina-krigen og den uavklarte situasjonen i Hormuzstredet er også faktorer som påvirker strømprisene. De nåværende prognosene peker på dobbelt så høye sommerpriser i Sverige sammenlignet med i fjor.

Situasjonen er ventet å vedvare. Prissjokket kan også bevege seg vestover. Det norske kraftsystemet er tett koblet til resten av Norden. Kraftprisene i sommer blir høyere enn vi er vant med.

Utover magasinfylling vil også gasspriser og været i Europa påvirke de norske strømprisene i månedene framover. Likevel er det ikke slik at norske strømkunder behøver å bekymre seg over situasjonen. De fleste husholdningskunder i Sør-Norge har norgespris, som gir en fast pris på 50 øre per kWh med mva. For næringslivet og offentlig virksomhet, som ikke har norgespris, er det ordinær strømstøtte. Norge er normalt nettoeksportør av kraft i sommerhalvåret





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