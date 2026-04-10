Hilde Sandvik: Religiøs retorikk og politisk makt smelter sammen i USA – advarer om farlig utvikling

Forfatter og debattant Hilde Sandvik advarer mot en farlig blanding av religiøs retorikk og politisk makt i USA, og peker på konsekvensene av endetidstenkning og ekstremistiske ideologier som finner innpass i maktens korridorer.

Publisert: 10.04.2026 14:09 – Det sitter nå personer farlig nært makten som enten ønsker seg dommedag, eller som ser en sivilisasjonskrig som den eneste løsningen. Beskrivelsen er dramatisk, men ifølge Hilde Sandvik er den ikke overdrevet. Hun peker på en utvikling der religiøs retorikk og politisk makt i USA smelter sammen i et stadig tettere forhold.

Sandvik, som er forfatter, debattant, podkastprogramleder og ukens gjest i ukens Ekstra Lars-podkast med Lars Glomnes fra Aftenpodden, beskriver en bekymringsfull tendens. Hun advarer om en farlig blanding av religion og politikk som kan få vidtrekkende konsekvenser. En sentral hendelse som forsterket de religiøse bevegelsene som støtter Donald Trump, var attentatforsøket sommeren 2024. Dette blir av Sandvik fremhevet som et kritisk vendepunkt i valgkampen: – Det var en ekstremt viktig dag i valgkampen. Etter det var det ingen som kunne stoppe Donald Trump, sier hun. For mange av Trumps tilhengere ble denne hendelsen tolket religiøst: Han ble sett på som «spart av Gud». Dette forsterket et bilde av Trump som et instrument i en større, guddommelig plan. – Du trenger ikke være kristen. Gud kan likevel bruke deg, sier Sandvik, som forklarer hvordan enkelte miljøer rettferdiggjør Trumps handlinger og posisjon. «Profeter» hevder å motta budskap direkte fra Gud, og disse budskapene inkluderer ofte politiske anbefalinger og vurderinger. Her blir Trump sammenlignet med en bibelsk konge, som Gud bruker til tross for manglende personlig fromhet. Konsekvensene stopper ikke ved retorikkens grenser: – Hvis du kaller motstandere for demoner, kan du i prinsippet gjøre hva som helst i Guds navn, sier hun. Denne tankegangen mener hun bidro til stormingen av Kongressen 6. januar 2021, der religiøse forestillinger spilte en avgjørende rolle i hendelsene. Samtidig har ideer om at kristne bør «ta kontroll» over samfunnets institusjoner fått økt oppslutning. Medier, utdanning og politikk blir fremhevet som områder som må «vinnes tilbake for Gud». – Det er ikke lenger snakk om å påvirke. Det er snakk om å gripe makten, fastslår Sandvik. Hun trekker også frem såkalt endetidstenkning – forestillingen om at verden nærmer seg en apokalyptisk slutt. Enkelte miljøer mener til og med at denne utviklingen kan og bør fremskyndes. – Noen mener man nærmest kan tvinge frem Jesu gjenkomst, sier hun. Dette får også geopolitiske konsekvenser. Israel tillegges en sentral rolle i disse forestillingene, noe som påvirker synet på konflikter i Midtøsten. Sandvik understreker at dette ikke gjelder hele USA, men at tankegodset eksisterer og har innflytelse i maktens korridorer. – Det er ikke betryggende at folk i maktposisjon spiller på, eller tror på, at en hellig krig må komme, sier hun. Hun mener at motgiften mot denne utviklingen er kunnskap. – Hvis du ikke forstår språket de bruker, forstår du heller ikke hvor alvorlig det er. I podkastsamtalen diskuterer de også: Sandvik sammenligner «manifestering» i religiøse miljøer med influenser-kultur og selvhjelpsbevegelser. Hun mener at Trump-politikk også kan forstås som en form for «manifestering», ikke bare som løgn. Silicon Valley-milliardærer bygger nå bunkere og holder foredrag om Antikrist. Religiøs endetidstenkning finnes parallelt i både USA, Russland og Iran. Konspirasjonstenkning sprer seg raskt via finans- og krypto-influensere på sosiale medier. Ekstra Lars er en podkast som publiseres hver fredag. Du kan se og høre intervjuene på..





