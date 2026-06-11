Historien bak det aller første fotball-VM

Et dypdykk i hvordan FIFA kjempet for å etablere et verdensmesterskap, fra katastrofale forsøk i 1906 til Uruguays triumf i 1930.

Fotball historien er rik på anekdoter, men få kapitler er så fargerike som opptakten til det aller første offisielle verdensmesterskapet. Mange antar at veien mot 1930 var en rett linje, men sannheten er at FIFA slet i flere tiår med å i det hele tatt få ideen ut av papiret.

Allerede i 1906 forsøkte man å arrangere en turnering i Sveits, men dette endte som en av sportshistoriens største fiaskoer. Da fristen for påmelding gikk ut, hadde ikke et eneste land meldt sin interesse. Nederlaget var så totalt at datidens FIFA-president, Robert Guérin, ble rammet av en dyp depresjon og trakk seg fullstendig fra fotballen i skam. Dette illustrerer hvor lite tro man hadde på internasjonale turneringer på den tiden.

En annen stor hindring var Den internasjonale olympiske komité, som tvang frem strenge amatørregler. FIFA ønsket å inkludere profesjonelle stjerner for å heve nivået, noe som skapte en langvarig konflikt med IOC. Selv om organisasjonen ble stiftet i en liten bakgate i Paris i 1904, ble drømmen om et VM stadig utsatt på grunn av både manglende interesse og herjingene fra første verdenskrig. Mens FIFA slet med byråkrati og motgang, fantes det private aktører med store ambisjoner.

Sir Thomas Lipton, den velstående te-magnaten, tok saken i egne hender i 1909 ved å arrangere en egen turnering i Torino. Dette ble kalt The First International Pressweld Cup. Det mest oppsiktsvekkende med denne turneringen var at det engelske fotballforbundet nektet å delta, noe som åpnet døren for West Auckland FC. Dette var en amatørklubb bestående av gruvearbeidere som måtte pantsette sine egne eiendeler for å ha råd til reisen til Italia.

Mot alle odds knuste disse arbeiderne profesjonelle lag fra Tyskland, Italia og Sveits, og vant trofeet to ganger på rad. Denne seieren viste at fotballens kraft strakte seg langt utover de etablerte maktcentrene, selv om de britiske myndighetene fortsatt holdt fast ved at ekte fotball kun ble spilt på hjemmebane i Storbritannia. Veien mot det endelige gjennombruddet i 1930 ble brolagt med diplomati og økonomiske garantier.

Under FIFA-kongressen i Amsterdam i 1928 ble det utkjempet en dramatisk kamp om hvem som skulle være vertsnasjon. Uruguay, som allerede hadde vist sin enorme styrke ved å vinne olympisk gull i 1924 og 1928, vant frem ved å love å dekke samtlige utgifter for de lagene som reiste. Dette var et genialt trekk i en tid der Europa fortsatt var preget av økonomisk ruin etter krigen. Likevel var motstanden stor.

Det britiske fotballforbundet trakk seg ut av FIFA i protest mot at spillere skulle få kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste, da de anså dette som et brudd med amatørånden. Store nasjoner som Tyskland og Italia nektet opprinnelig å delta fordi reisen over Atlanterhavet var for slitsom og tok for lang tid fra arbeidslivet. Det var takket være den utrettelige innsatsen til franskmannen Jules Rimet, som lobbyerte i ti år, at turneringen i det hele tatt ble gjennomført.

Rimet tok til og med med seg selve gullpokalen i sin egen koffert på båten over havet. Selve det første mesterskapet i 1930 var preget av merkelige omstendigheter. Det er det eneste VM-et i historien hvor man ikke trengte å kvalifisere seg; det holdt å takke ja til en invitasjon. For de europeiske lagene fra Frankrike, Belgia og Romania ble reisen med skipet MS Conte Verde en treningsleir i seg selv.

I over to uker måtte spillerne jogge mellom fluktstoler og livbåter på dekket, mens fotballene jevnlig forsvant ut i det dype Atlanterhavet. Det rumenske laget hadde en spesielt engasjert støttespiller i kong Carol II, som personlig plukket ut spillerne og forhandlet med deres arbeidsgivere for å sikre jobbene deres. Brasil ble også med på ferden, men interne stridigheter mellom Rio de Janeiro og São Paulo førte til en splittet tropp.

Denne interne uroen bidro til at Brasil, som senere skulle bli en global stormakt, røk ut tidlig i turneringen. Slik ble fundamentet lagt for det vi i dag kjenner som verdens største sportsarrangement, født ut av kaos, stahet og en utrolig reisevilje





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