Historien om den norske løven - et slitesterke våpen

Løven har vært et symbol på det norske kongeriket siden 1200-tallet, men gjennom årene har det funnes mange versjoner av den. En ny bok forteller historien om det slitesterke våpenet.

Løve n har vært et symbol på det norske kongeriket siden 1200-tallet, men gjennom årene har det funnes mange versjoner av den. En ny bok forteller historien om det slitesterke våpenet.

Helt siden 1200-tallet har en kronet, oppreist løve som holder St. Olavs øks, vært det heraldiske symbolet for kongeriket Norge. Etter unionsoppløsningen i desember 1905 fikk kunstneren Eilif Peterssens i oppdrag å utforme tegninger av riksvåpenet, kongevåpenet og riksseglet. Selve våpenskjoldet er omgitt av storkorskjedet av St. Olavs Orden og plassert inne i et såkalt våpentelt eller våpenkappe med hermelinfor.

Det finnes ingen løver i norske skoger og fjell, men det finnes elg, gaupe, bjørn, rev, røyskatt og mange andre dyr. Likevel pryder en løve det norske riksvåpenet, symbolet for både staten og kongen. Mange har spurt seg hvorfor. Løven er et uttrykk for makt, styrke og verdighet, forklarer Knut Johannessen, pensjonert arkivar ved Riksarkivet, i boken Historien om den norske løve.

I litteratur og bilder var løven et symbol på overlegen kraft og styrke, og den ble beundret for sitt stolte utseende. I Bibelen kalles løven kjempen blant dyrene, som ikke viker tilbake for noen





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norge Løve Riksvåpen Kongeriket Unionsoppløsningen Eilif Peterssens Riksarkivet Knut Johannessen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tilbakeblikk: De beste målene i Premier League-historienPremier League har siden oppstarten i 1992 vært hjem til noen av de mest spektakulære øyeblikkene i fotballhistorien. Blant disse står fantastiske scoringer som tidløse høydepunkter, der teknikk…

Read more »

Fellesforbundet varsler mulig streik blant teknisk flypersonellFellesforbundet har sendt et formelt varsel om at 306 teknisk personell på flyplasser i Trondheim, Bergen og Oslo kan gå til streik dersom forhandlingene med NHO Luftfart og Riksmekleren ikke fører frem. Streiken vil ramme flytrafikken og omfatter flyteknikere, mekanikere, lagerarbeidere og stuere. Samtidig er det konflikt med HK Norge om 1200 andre flyplassansatte, og fare for streik blant SAS-kabinansatte.

Read more »

Bellonas revisor varsler konkurs: "Vesentlig usikkerhet" om stiftelsens evne til fortsatt driftBellonas revisor har uttalt at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil om stiftelsens evne til fortsatt drift. Revisoren mener at miljøstiftelsen ikke forvalter økonomien i tråd med loven, stiftelsens formål eller sine egne vedtekter. Stiftelsens egenkapital er tapt, noe som kan være i strid med stiftelsesloven. Revisoren advarer også om at stiftelsen kan ha brutt loven ved å ha tapte midler.

Read more »

Bellonas revisor: Stiftelsen er på konkursens randBellonas revisor har gitt en revisjonsrapport med forbehold, og hevdet at stiftelsen ikke forvalter økonomien i tråd med loven. Revisorforeningen sier at dette er et klart varsku, og at brudd på loven kan være straffbart. Stiftelsen er i en akutt likviditetskrise og trenger 8 millioner kroner på en uke for å unngå konkurs.

Read more »