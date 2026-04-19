Historiker skal skrive offisiell biografi om Dronning Elizabeth II

Etter Dronning Elizabeth IIs bortgang i september 2022, har det britiske kongehuset tildelt historikeren Anne Keay oppdraget med å skrive den offisielle biografien om hennes mer enn 70 år lange regjeringstid. Keay, kjent for sitt arbeid med Storbritannias republikanske periode, ser på oppdraget som en stor ære og vil få eksklusiv tilgang til dronningens personlige og offisielle arkiver, samt intervjuer med personer som sto henne nær.

Oppdraget med å dokumentere og formidle historien om hennes eksepsjonelle liv og regjeringstid er tildelt Keay, som er bredt anerkjent for sin ekspertise, spesielt for sitt arbeid med Storbritannias historie i perioden som republikk, fra 1649 til 1660. Keay uttrykker stor takknemlighet og ære overfor det britiske monarkiet for tilliten som er vist henne. Hun vil få unik tilgang til et omfattende materiale som inkluderer dronningens personlige korrespondanse og offisielle dokumenter. Videre vil hun få muligheten til å intervjue sentrale personer som var en del av dronningens liv, inkludert familiemedlemmer, nære venner og ansatte ved de kongelige residensene. Denne brede tilgangen skal sikre en dyptgående og nyansert skildring av dronningens liv og virke. Historikeren beskriver Dronning Elizabeth som «en ekstraordinær kvinne, hvis liv strakte seg over et århundre med store endringer». Hun understreker betydningen av å kunne skildre et liv som har vært vitne til og preget av omfattende samfunnsmessige og globale transformasjoner. Keay forsikrer om at hun vil bruke all sin faglige dyktighet for å presentere dronningens liv på en rettferdig og sannferdig måte, og gi et helhetlig bilde av hennes betydning for nasjonen og verden. Valget av Keay som offisiell biograf er i tråd med et ønske fra Kong Charles, som skal ha ønsket at en kvinne skulle påta seg dette viktige oppdraget. Historisk sett har offisielle kongelige biografier ofte vært kilder til fascinerende og uventede detaljer om de kongeliges liv. Et slående eksempel er den offisielle biografien om Dronning Elizabeths mor, der det ble avslørt at hun hadde vært gjennom en vellykket behandling for magekreft i 60-årene. Slike biografier bidrar til å forme den offentlige forståelsen av monarkiet og dets medlemmer, og gir innsikt i både personlige utfordringer og offentlige plikter som har formet deres liv og ettermæle. Keays arbeid forventes å gi et verdifullt bidrag til den kongelige historien og gi et dypere innblikk i en av det 20. og 21. århundrets mest ikoniske statsoverhoder. Det er et oppdrag som krever både grundighet, empati og en dyp forståelse av den rollen Dronning Elizabeth II spilte i en tid preget av store omveltninger og modernisering. Biografien vil sannsynligvis bli en sentral kilde for fremtidige generasjoner som ønsker å forstå Dronning Elizabeth IIs betydning og hennes innvirkning på Storbritannia og Samveldet. Prosessen med å samle inn og analysere materialet vil være omfattende, og det legges stor vekt på at biografien skal reflektere både de offisielle pliktene og de mer personlige sidene ved hennes lange liv. Kongehuset har uttrykt tillit til at Keay vil håndtere dette ansvarsfulle oppdraget med den integritet og faglige innsikt som kreves for å skape et varig og meningsfullt portrett av Dronning Elizabeth II





