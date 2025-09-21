Historisk 6. plass til Norge i stafett-VM – Ny norsk rekord!

Det norske stafettlaget imponerte stort i VM i Tokyo og sikret seg en historisk 6. plass, med ny norsk rekord. Til tross for at medaljen glapp, er prestasjonen et bevis på fremgang for norsk friidrett.

Hør saken – Vi er superstolte! En 6. plass i VM hadde vi ikke drømt om, sier trener Unn Merete Lie Jæger til NRK etter finalen. Etter det fantastiske forsøket lørdag med norsk rekord tid på 3.23,84, var de norske kvinnene klare for finalen, som det første norske stafettlaget i et globalt mesterskap på seniornivå noensinne. I det vanvittige regnværet i Tokyo , skulle Josefine Tomine Eriksen Aks sette fart fra start. Etter den første etappen vekslet hun på 4. plass.

Iuels andre etappe ble tung, men til tross for en god avslutning på etappen vekslet hun på 7. plass. De norske løpernes tider var imponerende, og Ertzgaard vekslet i sisteposisjon, men på en fantastisk siste etappe fra Henriette Jæger, endte det med 6. plass og ny norsk rekord på 3.23,71. Det er mange unge og flere som banker på døra. Stafett utvikler flere og satser på bredde, fortsetter trener Jæger, som også er mor til Henriette. \Slik gikk det i forsøket: USA tok gullet komfortabelt og satte mesterskapsrekord, foran Jamaica og Nederland, som tok sølv og bronse. Etter en spennende kvalifisering, og en like nervepirrende finale, sikret Norge seg en imponerende 6. plass. Det var et historisk øyeblikk for norsk friidrett, hvor de norske kvinnene viste styrke, utholdenhet og et lagarbeid som imponerte både fans og eksperter. De norske løperne kjempet mot verdens beste, og demonstrerte at Norge er en kraft å regne med på den internasjonale friidrettsscenen. Selv om medaljen glapp denne gangen, er 6. plassen en stor prestasjon som lover godt for fremtiden. \Det er viktig å merke seg at selv om Norge ikke tok medalje i friidretts-VM for første gang siden VM i Beijing i 2015, så var stafettlagets prestasjon enestående. Det er flere unge talenter som er på vei opp, og satsingen på bredde innen friidrett ser ut til å gi resultater. Med en sterk lagånd og fokus på utvikling, er fremtiden for norsk friidrett lys. Sander Skotheims gullsjanser under tikampen glapp på 110 meter hekk, som var en liten nedtur for laget, men stafettlagets prestasjon var en stor opptur. Alle i teamet, inkludert trener Unn Merete Lie Jæger og alle løperne, viste ekte glede og stolthet over prestasjonen. Dette understreker viktigheten av å feire suksess og anerkjenne den harde jobben som er lagt ned for å nå et så høyt nivå, selv når medaljen ikke kommer i mål. Denne prestasjonen vil utvilsomt inspirere fremtidige generasjoner av norske friidrettsutøvere. Hele friidretts-Norge feirer stafettlagets fantastiske innsats





