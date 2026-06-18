Historisk avtale signert: USA og Iran enige om våpenhvile

USAs president Donald Trump og Irans ledelse har signert en avtale som skal få slutt på konflikten. Avtalen innebærer opphevelse av oljesanksjoner, nedtrapping av Irans atomprogram og gjenåpning av Hormuzstredet. Reaksjonene er blandede.

En historisk avtale mellom USA og Iran har trådt i kraft, melder flere kilder, deriblant amerikanske Axios. Avtalen, som har vært under forhandlinger i flere måneder, har som mål å få slutt på konflikten mellom de to landene og skape stabilitet i Midtøsten.

Ifølge en tjenesteperson i Det hvite hus signerte USAs president Donald Trump et eksemplar av avtalen under en middag med Frankrikes president Emmanuel Macron på slottet i Versailles onsdag kveld. Trump selv bekreftet signeringen på Twitter, hvor han skrev at avtalen er et viktig skritt mot fred og sikkerhet i regionen. Iranske myndigheter har også bekreftet at avtalen er signert.

Talsperson for det iranske utenriksdepartementet, Esmaeil Baqaei, uttalte at avtaledokumentet er sluttført med begge presidentenes signatur, og at de 60 dagene som er satt av til å komme fram til en endelig fredsavtale, har begynt å løpe. Det er planlagt en seremoniell signering i Sveits fredag, men iranske kilder sier at dette ikke er bekreftet ennå, og at det ikke er nødvendig med et fysisk møte for å signere avtalen. Avtalen innebærer flere konkrete tiltak.

USA skal umiddelbart oppheve oljesanksjonene som har rammet Irans økonomi hardt de siste årene. Dette vil gi Iran tilgang til globale oljemarkeder og gi et sårt tiltrengt økonomisk løft. Til gjengjeld må Iran vanne ut sin beholdning av anriket uran, noe som skal forhindre at landet kan utvikle atomvåpen. Når en endelig avtale om Irans atomprogram er på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar.

Fondet skal finansieres av landene i regionen og skal brukes til å gjenoppbygge infrastruktur og økonomi i områder som er rammet av konflikten. I tillegg må Iran gjenåpne det strategisk viktige Hormuzstredet, som forbinder Persiabukta med verdenshavene. Omtrent en femdel av verdens olje passerer normalt gjennom stredet, men det har i praksis vært stengt under konflikten de siste månedene, noe som har ført til økte oljepriser og global økonomisk usikkerhet. Reaksjonene på avtalen har vært blandede.

I Iran uttalte parlamentsleder og forhandlingsleder Mohammad Baqer Qalibaf at folk vil se avtalen og dømme den. Han understreket at Irans kjernefysiske ambisjoner ikke er stanset, men at landet har lært at det fungerer å true med å stenge Hormuzstredet. I USA reagerte den republikanske senatoren Bill Cassidy kraftig. Han kalte avtalen den verste utenrikspolitiske tabben på flere tiår, og hevdet at Iran har oppnådd alt de ønsket uten å gi noe vesentlig i retur.

Cassidy pekte på at sanksjonene blir opphevet og bombingen stanser, samtidig som Iran fortsatt kan true med å stenge Hormuzstredet. Flere analytikere har også uttrykt bekymring for at avtalen er for svak og ikke gir tilstrekkelige garantier for at Iran ikke vil utvikle atomvåpen i fremtiden. På den annen side har støttespillere av avtalen fremhevet at den er et viktig første skritt mot nedrustning og fred i regionen.

De mener at dialog og diplomati er den eneste veien til en varig løsning, og at avtalen gir håp om en ny tid med samarbeid mellom USA og Iran. EU har også ønsket avtalen velkommen, og uttrykt støtte til den videre prosessen mot en endelig fredsavtale. De kommende 60 dagene vil bli kritiske for å forhandle fram detaljene i den endelige avtalen.

Partene skal blant annet diskutere tidspunkt og omfang av sanksjonsopphevelse, nedtrapping av Irans atomprogram, og mekanismer for overvåking og kontroll. Det gjenstår også å avklare hvordan gjenoppbyggingsfondet skal forvaltes og hvilke land som skal bidra. Samtidig er det knyttet stor spenning til hvordan Iran vil oppfylle sine forpliktelser, og om USA vil være i stand til å levere på sine løfter.

Mange spør seg om avtalen vil føre til en varig fred, eller om den bare er et midlertidig pusterom i en langvarig konflikt. Uansett utfall markerer signeringen et historisk øyeblikk i internasjonal politikk, med potensial til å endre maktbalansen i hele Midtøsten. Verden følger spent med på utviklingen i ukene og månedene som kommer





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