Historisk børsnotering for SpaceX: Verdens største aksjelansering er her

Elon Musks SpaceX går på børs med en astronomisk verdsettelse, noe som åpner dørene for både norske småsparere og Oljefondet gjennom en rekordstor notering.

Den kommende fredagen markerer en historisk milepæl i finansverdenen når Elon Musk s SpaceX endelig starter handelen på børsen. Selskapet, som har revolusjonert måten vi ser på romfart gjennom sine ambisiøse rakettoppskytninger, globale satellittnettverk for internett og integrasjon av avansert kunstig intelligens, åpner nå dørene for investorer i en skala vi sjelden har sett tidligere.

For norske private sparere er dette en unik anledning, da det for første gang har vært mulig å delta i tegningen av aksjer i forbindelse med en slik massiv børsnotering. Fristen for å tegne aksjer gikk ut torsdag klokken 12.00, og spenningen har vært stor i markedet for å se hvor prisingen ville lande. Ifølge offisielle meldinger fra SpaceX er verdsettelsen av selskapet nå fastslått til astronomiske 1.770 milliarder dollar. Dette gir en pris per aksje på 135 dollar.

Med en total kapitalinnhenting på 75 milliarder dollar, vil dette bli den største børsnoteringen i verdenshistorien. For å sette dette i perspektiv er noteringen dobbelt så stor som da det saudiarabiske oljegiganten Aramco gikk på børs i 2019, noe som understreker den enorme troen markedet har på Musks visjon om å gjøre menneskeheten multiplanetarisk. Samtidig har ikke denne utviklingen skjedd uten kritiske røster.

Flere analytikere har advart om at verdsettelsen er ekstremt høy, spesielt når man tar i betraktning at selskapet per dags dato går med underskudd, noe som kan gjøre investeringen risikabel for mindre erfarne småsparere. En av de mest interessante aspektene ved denne noteringen er hvordan aksjen vil bli integrert i det globale markedet.

Normalt tar det rundt seks måneder før et nytt selskap blir inkludert i de store indeksene, men SpaceX er så massivt at det blir benyttet en prosedyre kalt 'fast entry'. Dette betyr at aksjen kan bli en del av globale indekser allerede to til tre uker etter at handelen har startet.

Dersom noteringen skjer den 12. juni, vil en betydelig mengde norske småsparere som eier indeksfond oppdage at de har en bit av SpaceX i porteføljen sin allerede før sommerferien setter inn. Dette skaper en automatisk etterspørsel som kan påvirke aksjekursen i startfasen. Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, vil også bli berørt av denne utviklingen.

Fondets nestleder, Trond Grande, har i en kronikk på E24 forklart at fondet blir nødt til å kjøpe aksjer i selskapet for å kunne følge indeksen. Grande understreker at for at Oljefondet skal lykkes med målet om å slå avkastningen i indeksen, er de nødt til å ta en viss risiko. Dette gjelder spesielt i fasen der store selskaper børsnoteres for første gang.

Han trekker her SpaceX frem sammen med andre AI-giganter som Anthropic og OpenAI, som begge er ventet å gå på børs senere i år etter å ha levert nødvendige prospekt til det amerikanske finanstilsynet. Til tross for entusiasmen rundt teknologien, er det viktig å være bevisst på risikoen. Noen eksperter har beskrevet SpaceX som AI forkledd som et romfartsselskap, og advarer om at prisingen reflekterer fremtidige håp snarere enn nåværende realiteter.

For mange nordmenn som har benyttet plattformer som Nordnet for å sikre seg aksjer, vil de neste månedene bli en nervepirrende reise. Mens noen ser på dette som en gyllen mulighet til å eie en del av fremtidens infrastruktur i rommet, minner andre om at volatiliteten i Musks selskaper kan være ekstrem, og at man ikke bør investere mer enn man har råd til å tape i et marked preget av skyhøye forventninger





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