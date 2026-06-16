Historisk boligutvalg i Sarpsborg - markedet viser tegn til oppsving

Eiendomsmegler Mikael Lilletvedt beskriver et rekordhøyt antall brukte boliger til salgs i Sarpsborg, med mange salg under prisantydning, økende budrunder og kortere salgstid.

Eiendom smegler Mikael Lilletvedt i DnB Eiendom smegling peker på en ekstraordinær situasjon i Sarpsborg s boligmarked. Etter en periode med lav aktivitet, har antallet brukte boliger til salgs nådd et historisk nivå.

Lilletvedt forklarer at dette gir kjøpere et unikt utvalg og et gunstig tidspunkt for å gå inn i markedet. Statistikken fra gårsdagen viser at rundt sjutti prosent av alle boliger ble solgt under prisantydning, ti prosent ble solgt til nøyaktig den oppgitte prisen, mens de resterende tjue prosent oppnådde en pris overtakelse. Denne dynamikken bekrefter at etterspørselen har begynt å ta seg opp, selv om snittet for salgstid fortsatt er høyt sammenlignet med resten av Norge.

Et konkret eksempel er en enebolig i Lærer Nygårds vei 14 på Øvre Lande. Selgeren beskrev boligen som et renoveringsprosjekt fra {1955},





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Sarpsborg Boligmarked Eiendom Budrunde Prisantydning

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