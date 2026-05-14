Historisk dag for lokal fotball i Troms

Nordlys og Direktesport leverer en massiv pakke med lokale fotballkamper på Kristi Himmelfartsdag, inkludert viktige NM-kvalifiseringer for lokale lag.

Lars Eidissen, streamingleder i Nordlys , uttrykker en enorm begeistring over det som ventes å bli en av de mest intense dagene i selskapets historie når det gjelder fotballproduksjoner.

Etter mer enn åtte år med erfaring i dette feltet har han sjelden opplevd en så tettpakket kalender med lokale oppgjør. Kristi Himmelfartsdag, torsdag 14. mai, markerer seg som en helt spesiell dag for sportsinteresserte i Troms. Gjennom plattformen Direktesport vil publikum få tilgang til et bredt utvalg av kamper som spilles over hele regionen.

Dette er ikke bare en sportslig begivenhet, men en feiring av det lokale fotballmiljøet der lag som TUIL, Fløya, Finnsnes, Ulfstind, Skjervøy og TIL 2 alle spiller hjemmekamper samtidig. Organiseringen bak en slik produksjonsdag er omfattende. Nordlys har mobilisert hele sitt kamera- og kommentatorkorps for å sikre at ingen av de viktige kampene blir oversett. Fra tidlig ettermiddag, med kampstart fordelt mellom klokken tretten og femten, vil seerne kunne hoppe mellom ulike sendinger og følge sine favorittlag i sanntid.

Programmet er imponerende i sitt omfang. Vi starter med TUIL mot Grorud i andre divisjon, etterfulgt av intense oppgjør i tredje divisjon som Skjervøy mot Harstad, Finnsnes mot Skjetten, og TIL 2 mot Fauske/Sprint. Senere på ettermiddagen følger vi Fløya i kampen mot Kongsvinger 2, samt Ulfstind som tar opp kampen mot Strømsgodset 2.

Denne konsentrasjonen av fotball på én og samme dag skaper en unik dynamikk og gir en sjelden mulighet til å sammenligne lagene i regionen under like forhold. Når kvelden faller på, skifter fokuset mot en av de mest spennende kampene i lokalmiljøet: oppgjøret mellom Skarp og Hamna. Dette er ikke en ordinær seriekamp, men en kvalifisering til NM-cupen for sesongen 2026/27. For lagene i fjerde divisjon er dette det absolutte høydepunktet.

Vinneren av denne kampen vil stå i en unik posisjon som det eneste lokale laget fra sitt nivå som får kjempe i den siste playoff-kampen. Målet er en av de 64 ettertraktede plassene i første runde av den nasjonale cupen. For mange spillere er dette drømmen om det store cupeventyret, hvor man kan utfordre store klubber fra toppfotballen. De økonomiske incentivene ved å nå første runde er også betydelige, noe som gir kampen en ekstra dimensjon av spenning og prestisje.

Det at slike kamper nå blir strømmet profesjonelt, viser hvordan den digitale utviklingen har demokratisert tilgangen til sport. Tidligere var man avhengig av å være fysisk til stede på stadion eller lese korte referater i avisen dagen etter. Nå kan hele Troms og resten av landet følge med på den lokale lidenskapen gjennom skjermen. Dette bidrar til økt rekruttering, større engasjement blant supporterne og en generell heving av statusen for fotballen på lavere nivå.

Når Lars Eidissen beskriver dette som en superdag for lokalfotballen, er det med rette, for det handler om mer enn bare resultater; det handler om fellesskap og stoltheten ved å representere sin hjemby





Fotball Troms Nordlys Direktesport NM-Kvalifisering

