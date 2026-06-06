Historisk høy punktlighet for norske tog i mai

I mai oversteg punktligheten for norske tog 90 prosent for første gang på lenge, ifølge samferdselsministeren. Både Bane Nor og togselskapene roses for innsatsen, men det er fortsatt utfordringer særlig i rushtiden og med den gamle togparken.

I mai skjedde det noe positivt i norsk jernbanetrafikk for første gang på lenge: over 90 prosent av togene gikk på tiden. Dette er et betydelig resultat siden pandemien, da trafikken var mye lavere.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) roser Bane Nor og togselskapene for innsatsen, men minner samtidig om at dette ikke er en tilstand som er garantert for alltid. Han peker på at regjeringen har satt et mål om 90 prosent punktlighet, og at de nå endelig har nådd det i en måned, noe som er et viktig tegn på at forbedringene hjelper.

Det er også positivt at passasjertallene har vært på rekordnivå to år på rad, noe som viser at flere velger toget. Men utfordringene er ikke over. I rushtiden i Oslo var punktligheten langt lavere, på 82 prosent, og det er fortsatt en utfordring å holde fast i den høye punktligheten når trafikken er som størst.

Bane Nors direktør for punktlighet og analyse, Roger Wold, forklarer at god punktlighet skyldes et spesielt fokus på å identifisere flaskehalser, som avganger som trekker ned og skaper følgeforsinkelser. Samarbeidet mellom Bane Nor, ruteplanleggere og togselskapene har gitt gode resultater. Samferdselsministeren understreker at mye av bedringen skyldes økt prioritet på vedlikehold og utskifting av gamle komponenter i jernbanenettet. Han nevner blant annet en økning i budsjettene for drift og vedlikehold.

Likevel er det fortsatt problemer med å holde den gamle togparken i skikkelig stand. Senest i forrige uke var det meldinger om at passasjerer måtte stå sild i tønne og til og med besvimte på Østlandet på grunn av overfylte tog. Nygård innrømmer at dette er uheldig, og at det jobbes med å vedlikeholde de gamle 69-togene til nye togene er klarert. Etter planen kommer nye lokaltog Østlandet i 2027, og senere vil det også komme nye region- og fjerntog.

Den nye ruteplanen for Østlandet i desember 2027 vil også gi flere avganger og bedre driftsstabilitet. Alt i alt er det grunn til å være optimistisk, men det vil fortsatt ta tid før alle utfordringer er løst





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