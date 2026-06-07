Historisk høyt boligtilbud og svak prisutvikling i Oslo

Nye tall viser et historically høyt antall boliger til salg i Norge, spesielt på Oslo vest. Prisutviklingen er svakere i Oslo og på Østlandet, mens markedet i andre regioner er sterkt. Eksperter peker på endrede renteutsikter som en begrensende faktor for prisvekst.

Ferske tall fra bransjeorganisasjonen Eiendom Norge viser en svakere prisutvikling i Oslo og på Østlandet. Det ligger også et historisk høyt antall boliger ute for salg.

Ifølge statistikk fra Finn Eiendom, målt 25. mai, var det over 3.100 aktive boligannonser i bruktboligmarkedet, noe som er det høyeste tallet siden målingene startet. Eiendomsmegler Scott Martinsen i Eie Eiendom merker at kjøperne bruker lenger tid på å orientere seg, noe som gjør at salgsprosessen oppleves tregere. Han peker på store forskjeller innad i Oslo, og at prisfallet er større på vestkanten enn i andre deler av byen.

⁠ ⁠På Oslo vest er tilbudssiden høyere enn etterspørselen, spesielt i områder som Frogner og Bygdøy, hvor tilbudet har doblet seg. Dette påvirker både salgstid og pris. Økningen i tilbudet på vestkanten skyldes imidlertid salg av tidligere utleieenheter. I sentrum, øst og sør i byen er tilbudet mer normalt eller under normalt, og prisene ser ut til å holde seg.

⁠ ⁠Ifølge Eiendom Norges statistikk har boligprisene i Oslo steget med 2,3 prosent i årets fem første måneder. Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge mener at Oslo med normalt konjunkturforløp vil få negativ prisutvikling i 2026. Unntaket på Østlandet i mai var Fredrikstad og Sarpsborg, som fikk en sesongjustert oppgang på 1,3 prosent etter en lang periode med svak prisutvikling.

⁠ ⁠Eiendom Norge vil likevel treffe godt på sine nasjonale prognoser for 2026, som var en oppgang på seks prosent per mai. Siden nyttår har boligprisene i Norge steget med 5,8 prosent, og i mai steg de svakt med 0,3 prosent, noe som ga en liten oppgang i de sesongjusterte boligprisene på 0,1 prosent. Veksten drives av et svært sterkt boligmarked på Sør-Vestlandet, Vestlandet og Troms.

Særlig i Ålesund og omegn er det hett, med en oppgang på to prosent i mai og hele 14 prosent så langt i år. ⁠ ⁠Seniorøkonom Karine Alsvik Nelson i Handelsbanken peker på at prisveksten var overraskende sterk i april, men at utviklingen de siste månedene har vært svakere, i tråd med de endrede renteutsiktene. I mai økte Norges Banks styringsrenten til 4,25 prosent, og sentralbanken har varslet at det kan bli aktuelt med enda en renteheving i år.

Høyere rente vil dempe boligprisveksten, ettersom mange har mye lån med flytende rente. Handelsbanken tror imidlertid ikke boligprisene vil falle i år, da høy lønnsvekst og lav ledighet fremdeles vil gi økt etterspørsel





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