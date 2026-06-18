Historisk hockeyløft: Flere nordmenn sikrer NHL-kontrakter etter VM-bronse

Norsk ishockey er i en historisk opptur etter VM-bronse, og flere nordmenn får nå millionkontrakter i NHL. En ny generasjon talenter etablerer seg i verdens beste liga, med spillere som Tinus Luc Koblar, Eskild Bakke Olsen, Emil Lilleberg, Michael Brandsegg-Nygård, Stian Solberg og Noah Steen som eksempler. Trenden viser en positiv utvikling for norsk ishockey.

Norsk ishockey er inne i en historisk opptur, inspirert av VM-bronsen som ga landet et hockeyløft av målestokk. Flere nordmenn sikrer nå millionkontrakter i NHL , verdens beste hockeyliga, og etablerer seg som en betydelig kraft på den internasjonale ishockey-scenen.

Etterspørselen etter norske spillere har aldri vært større, og en ny generasjon talenter viser seg på verdens største arenaer. Spillere som Tinus Luc Koblar og Eskild Bakke Olsen har nettopp sluttet seg til rekken av nordmenn med NHL-avtaler, noe som understreker den positive utviklingen. Også Mats Zuccarello, en veteran i ligaen, forventes å fortsette sin NHL-karriere etter en sluttspillsperiode som vakte stor oppmerksomhet hos Minnesota Wild.

Emil Lilleberg har etablert seg som en nøkkelspiller hos Tampa Bay Lightning med en kontrakt som strekker seg til sesongen 2026/27, omtalt som kompromissløs og fysisk sterk i forsvar. Den unge Michael Brandsegg-Nygård debuterte i NHL for Detroit Red Wings etter en imponerende sesong i AHL med Grand Rapids Griffins, og anses som et av klubbens mest lovende unge talent. Stian Solberg, en hardtskytende back, spiller for Anaheim Ducks' AHL-klubb San Diego Gulls og regnes som et viktig forsvarsprosjekt.

Noah Steen, som avgjorde bronsekampen mot Canada under VM, har signert en toårig entry level-kontrakt med Tampa Bay Lightning og spilte sesongen i AHL med Syracuse Crunch. Disse spillerne symboliserer en ny gullalder for norsk ishockey, hvor talentutviklingen har kulminert i både nasjonal og internasjonal suksess. Overgangen til nordamerikansk hockey er kompleks ofte fører til AHL, men mangedoblingen av norske spillere i NHL viser en tydelig trend som kan lede til enda flere framtidige kontrakter.

Spillerne omtaler sjansen som surrealistisk og en gang-i-livet-mulighet, og de innser at arbeidsinnsatsen og tilpasningen til den nordamerikanske hockeystilen vil avgjøre suksessen. Samtidig vokser forventningene i Norge om at denne trenden fortsetter, noe som harpositive ringvirkninger for norsk ishockey i form av økt interesse, bedre utviklingsprogrammer og et større talentgrunnlag for landslaget. Den historiske VM-bronssen har fungert som et springbrett, og nå ser vi konsekvensene i form av flere norske spillere som tar steget til verdens beste liga.

Den samlede effekten er en økt global anerkjennelse av norsk ishockey, og en generasjon spillere som kan inspirere de neste til å måleste seg mot NHL





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