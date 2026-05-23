Historisk kamp: Ada Hegerberg-duell

Ada Hegerberg-duell: Barcelona og OL Lyonnes kjemper om Champions League-tittelen på Ullevaal Stadion. Flere norske stjerner, som Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen, Ingrid Syrstad Engen og Martine Fenger, er klare for finalen. De ansatte i norsk fotballforbund NFF har hatt hjemmekontor siden Uefa overtar stadionanlegget.

Det har vært mye jobb for å få denne kampen til å stå. Enormt mye jobb for å komme i posisjon, sier Lise Klaveness til Nettavisen.

Lørdag er det avgjørende for en historisk begivenhet når to av de største klubblagene i kvinnefotballen inntar Ullevaal Stadion, for første gang på norsk jord. Barcelona og OL Lyonnes er lagene som skal kjempe om den gjeveste tittelen, der flere norske stjerner skal i aksjon. Enfinaleklar: Ada Hegerberg jakter sin sjette Champions League-tittel. Foto: Balazs Czagany / AP Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen, Ingrid Syrstad Engen, Martine Fenger er alle klare. Sistnevnte var i Barcelona-troppen til både kvart- og semifinalene





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kvinnefotball Champions League Barcelona OL Lyonnes Ada Hegerberg Ullevaal Stadion NFF Uefa Project Manager Roar Johansen Tradisjonell Interesse I Fotball Historisk Kamp Utskydning Av Bredde Høy Arbeidsmengde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

180º vending for Ferran Torres i BarcelonaVi har en i Sporten.com sin redaksjon som ikke helt har fått med seg at med en 360º er du tilbake der du starter. Så med en 180º vending for Ferran Torres i Barcelona betyr det situasjonen er motsatt…

Read more »

Norsk statsbudsjettsstørrelse truer batteriprosjekter på norsk hjemmebaseEn ny rapport tegner et dystert bilde for batteriprosjekt i Norge, der mangel på kompetanse og kapital mangel gjør det vanskelig og kostbart å realisere.

Read more »

Bryter norsk tørke i USA: - Vill stemningDennis Hauger (23) blir historisk når startskuddet for gigantløpet Indy 500 går av stabelen søndag.

Read more »

Hauger bryter norsk tørke i USA: – Vill stemningDennis Hauger (23) blir historisk når startskuddet for gigantløpet Indy 500 går av stabelen søndag.

Read more »