Historisk kamp: Ada Hegerberg-duell

Historisk kamp: Ada Hegerberg-duell
KvinnefotballChampions LeagueBarcelona
📆5/23/2026 11:53 AM
📰Nettavisen
Ada Hegerberg-duell: Barcelona og OL Lyonnes kjemper om Champions League-tittelen på Ullevaal Stadion. Flere norske stjerner, som Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen, Ingrid Syrstad Engen og Martine Fenger, er klare for finalen. De ansatte i norsk fotballforbund NFF har hatt hjemmekontor siden Uefa overtar stadionanlegget.

Det har vært mye jobb for å få denne kampen til å stå. Enormt mye jobb for å komme i posisjon, sier Lise Klaveness til Nettavisen.

Lørdag er det avgjørende for en historisk begivenhet når to av de største klubblagene i kvinnefotballen inntar Ullevaal Stadion, for første gang på norsk jord. Barcelona og OL Lyonnes er lagene som skal kjempe om den gjeveste tittelen, der flere norske stjerner skal i aksjon. Enfinaleklar: Ada Hegerberg jakter sin sjette Champions League-tittel. Foto: Balazs Czagany / AP Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen, Ingrid Syrstad Engen, Martine Fenger er alle klare. Sistnevnte var i Barcelona-troppen til både kvart- og semifinalene

Kvinnefotball Champions League Barcelona OL Lyonnes Ada Hegerberg Ullevaal Stadion NFF Uefa

 

Bryter norsk tørke i USA: - Vill stemning
Dennis Hauger (23) blir historisk når startskuddet for gigantløpet Indy 500 går av stabelen søndag.
Read more »

