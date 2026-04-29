Historisk målfest i Champions League-semifinalen: PSG–Bayern 5–4

I en dramatisk semifinale i Champions League mellom PSG og Bayern München ble det scoret ni mål, noe som aldri har skjedd før i en enkeltstående semifinale. PSG vant med 5–4, men kampen ble preget av svakt forsvarsspill fra begge lag. Harry Kane roste forsvarsspillerne sine, mens Wayne Rooney var kritisk til utspillet. PSGs kaptein Marquinhos ser frem til returkampen, mens Clarence Seedorf tror resultatet kan være til Arsenals fordel.

I en historisk semifinale i Champions League mellom PSG og Bayern München ble det scoret ni mål i det første oppgjøret, noe som aldri har skjedd før i en enkeltstående semifinale i turneringen.

PSG vant med 5–4, og etter kampen roste franskmennene forsvarsspillerne sine, til tross for det høye målscoret. – Vi kjempet og ga alt, og nå er vi tilbake i oppgjøret. Jeg synes det var fantastisk forsvarsspill, selv om det ble ni mål. Noen ganger vil angrepsspillerne komme best ut av det, men forsvarsrekken var enestående i dag, sa PSGs superspiss Harry Kane til Amazon Prime.

Utspillet fikk imidlertid kritikk fra tidligere Manchester United-spiss Wayne Rooney. – Jeg elsker Harry Kane, men det er umulig at han kan rose forsvarsspillerne sine. Forsvarsspillet fra begge lag var virkelig svakt, så jeg tror han bare er beskjeden der, sa Rooney. Kampen var preget av manglende forsvar, og det ble kun to keeperredninger i hele kampen.

Tyske Manuel Neuer sto med null i redningsprosent og fem baklengsmål. – Vi er frustrerte over målene vi slapp inn, men vi har fortsatt ettmålsledelse. Vi må gå inn i neste kamp med riktig mentalitet. Vi er veldig fornøyde med kvaliteten på målene vi scoret, sier PSGs kaptein Marquinhos.

Han kaller det en vill kamp mellom to lag som spiller aggressivt og intenst, og regner med at returkampen blir av samme kaliber. – Nå må vi hvile, for denne kampen gjorde oss slitne. Tidligere Inter Milan-spiss Clarence Seedorf tror at det målrike resultatet i første oppgjør mellom PSG og Bayern München kan være til Arsenals fordel. – Spør målvaktene om de var fornøyde med resultatet.

Vi har sett lag som Arsenal holde nullen mange ganger, og det gjør en forskjell. Hvis det er et lag som kan gå hele veien, så kan det være dem, sier Seedorf. Arsenal spiller første semifinale i Champions League mot Atlético Madrid onsdag





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Karl Heinz Rummenigge avslører to PSG-spillere Bayern München jobbet hardt for å sikre segDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Champions League-klubb skal overbevise Liverpool-legenden Robertson om å droppe TottenhamDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Manchester City ønsker terminendringer i Premier League for å hjelpe gulljaktenErling Braut Haalands Manchester City har bedt om å få flytte to viktige kamper i Premier League for å bedre sine sjanser i tittelkampen mot Arsenal. Flere klubber er imidlertid kritiske til forslaget.

Read more »

Ødegaard forbereder Arsenal på tøff Champions League-semifinale mot Atlético MadridMartin Ødegaard snakket på pressekonferanse før Arsenals viktige kamp mot Atlético Madrid i Champions League-semifinalen. Han understreket motstanderens styrke, Arsenals gode form og adresserte rykter om en mulig overgang.

Read more »

VAR-kritikk etter PSG-Bayern-kampEksperter og kommentatorer kritiserer VAR-avgjørelser i Champions League-kampen mellom PSG og Bayern München, spesielt straffesparket som ble tildelt PSG i overtiden av første omgang. Målscorere som Mbappé og Kane er også i fokus.

Read more »

Ekspertene måper etter nimålsthrillerPSG tok det første stikket i Champions League-semifinalene i det som endte i målfest.

Read more »