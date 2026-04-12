Historisk: Marie-Louise Eta tar over Union Berlin og blir første kvinnelige hovedtrener i Bundesliga

Historisk: Marie-Louise Eta tar over Union Berlin og blir første kvinnelige hovedtrener i Bundesliga
Union BerlinBundesligaMarie-Louise Eta
📆4/12/2026 7:58 AM
📰tv2sport
Union Berlin sparker Steffen Baumgart og ansetter Marie-Louise Eta som midlertidig hovedtrener, noe som gjør henne til historiens første kvinnelige hovedtrener i Bundesliga.

UNION BERLIN ANNONSERER NY HOVEDTRENER: MARIE-LOUISE ETA TAR OVER UT SESONGEN\ Union Berlin har tatt en avgjørende beslutning i et forsøk på å snu den skakkjørte sesongen. Etter en rekke skuffende resultater og en bekymringsfull posisjon på tabellen, har klubben valgt å avslutte samarbeidet med trener Steffen Baumgart og to av hans assistenter. Samtidig har klubben utnevnt Marie-Louise Eta som midlertidig hovedtrener for resten av sesongen.

Dette gjør Eta historisk som den første kvinnelige hovedtreneren i Bundesliga, en milepæl som markerer et viktig skritt for likestilling og mangfold i tysk fotball. Denne dramatiske endringen kommer etter en frustrerende andre halvdel av sesongen for Union Berlin. Laget har slitt med å finne formen etter vinterpausen, og har bare klart å sikre seg to seirer på 14 kamper. Denne dårlige resultatrekken har ført til at Union Berlin nå kjemper for å unngå nedrykk, med bare sju poeng ned til St. Pauli, som for øyeblikket ligger på nedrykkskvalifiseringsplass. Utfordringen for Eta er derfor enorm: Å stabilisere laget, skape fornyet energi og sikre de nødvendige poengene for å sikre Bundesliga-plassen. Presset er stort, men klubben virker å ha stor tro på Eta's evner. \Marie-Louise Eta, som allerede har gjort seg bemerket i klubben, er klar for den utfordrende oppgaven. Eta har tidligere gjort historie i klubben som den første kvinnelige assistenttreneren i Bundesliga i 2023. Hun uttaler at hun er henrykt over å få muligheten til å lede laget i denne krevende situasjonen. Hun understreker viktigheten av lagånd og samhold, og uttrykker stor tro på at laget vil klare å heve seg og sikre de nødvendige poengene. Eta tar over med umiddelbar virkning og vil lede laget på interim-basis ut sesongen. Klubben har allerede en plan for fremtiden, da Eta etter planen skal overta som hovedtrener for klubbens kvinnelag i sommer. Dette viser at klubben har stor tro på hennes ferdigheter og lederegenskaper. Denne avgjørelsen representerer ikke bare en endring i trenerstaben, men også et signal om klubbens engasjement for å utvikle og gi muligheter til talenter i alle ledd. Det er en spennende tid for Union Berlin, og mange vil følge nøye med på Eta's prestasjoner og hvordan hun takler den enorme utfordringen.\Beslutningen om å bytte trenerstab ble tatt etter grundige vurderinger av klubbens ledelse. De dårlige resultatene og den negative trenden på banen tvang klubben til å handle raskt for å forhindre en mulig nedrykk. Valget av Marie-Louise Eta som midlertidig hovedtrener er et dristig, men potensielt svært effektivt grep. Hennes erfaring som assistenttrener, kombinert med hennes lidenskap og engasjement, gjør henne til en spennende kandidat for å snu skuta. Klubben håper at Eta vil kunne bringe inn ny energi og motivasjon i laget. Det er forventet at hun vil fokusere på å styrke forsvaret, forbedre lagmoralen og finne en spillestil som passer spillergruppen bedre. Etas første oppgave vil være å forberede laget til de kommende kampene, og sikre at de er klare til å kjempe for hvert poeng. Det er også viktig å merke seg at støtten fra klubben vil være avgjørende for Eta's suksess. Spillere, støtteapparat og fans må stå sammen for å støtte Eta og laget i denne vanskelige tiden. Alle i klubben håper at denne endringen i trenerstaben vil være det som skal til for å sikre fortsatt spill i Bundesliga. Dette er en tid med stor spenning og usikkerhet, men også en mulighet for Union Berlin til å vise styrke og motstandskraft. Fansen venter spent på å se hvordan Marie-Louise Eta vil forme laget og kjempe for å sikre en plass i den tyske toppdivisjonen

Union Berlin Bundesliga Marie-Louise Eta Steffen Baumgart Hovedtrener Fotball

 

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Matvarene som fjerner magefettet førstMatvarene som fjerner magefettet førstNoen matvarer kan gjøre det lettere å miste magefettet, ifølge eksperter. Her er lista over varene du først burde legge i handlekurven – og hvilke fem du burde styre unna.
Read more »

Tesla kjørte inn i Cubus-butikk i BogstadveienTesla kjørte inn i Cubus-butikk i BogstadveienBilfører og passasjer stakk først fra stedet.
Read more »

Tesla kjørte inn i Cubus-butikk i BogstadveienTesla kjørte inn i Cubus-butikk i BogstadveienBilfører og passasjer stakk først fra stedet.
Read more »

Tesla kjørte inn i Cubus-butikk i BogstadveienTesla kjørte inn i Cubus-butikk i BogstadveienBilfører og passasjer stakk først fra stedet.
Read more »

Tesla kjørte inn i Cubus-butikk i BogstadveienTesla kjørte inn i Cubus-butikk i BogstadveienBilfører og passasjer stakk først fra stedet.
Read more »

Tesla kjørte inn i Cubus-butikk i BogstadveienTesla kjørte inn i Cubus-butikk i BogstadveienBilfører og passasjer stakk først fra stedet.
Read more »



