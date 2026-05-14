Historisk musikalsk spektakel i VM-finalen: Madonna, Shakira og BTS bekreftet

For første gang i historien vil VM-finalen i fotball inkludere et storslått pauseshow med verdensstjerner som Madonna, Shakira og BTS, ledet av Chris Martin.

Fotballverdenen står overfor en historisk begivenhet som vil endre måten vi opplever en VM-finale på for all fremtid. For aller første gang i mesterskapets lange historie har det blitt bekreftet at det vil bli arrangert et storslått musikalsk show i pausen mellom første og andre omgang i sommerens finale.

Dette er et grep som tidligere har vært forbeholdt den amerikanske Super Bowl-tradisjonen, hvor pauseshowet ofte blir like omtalt som selve kampen. Ved å implementere dette konseptet, ønsker Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) å løfte arrangementet til et nytt nivå av global underholdning. Presidenten i Fifa, Gianni Infantino, varslet allerede i mars i fjor at dette ville bli en realitet, og nå er detaljene endelig på plass.

Showet forventes å bli en audiovisuell opplevelse uten sidestykke, der sportens spenning smelter sammen med musikkens kraft foran milliarder av seere verden over. Programmet for kvelden er intet mindre enn stjernespekket, og navnene som er bekreftet, representerer ulike sjangre og kontinenter. Den colombianske popstjernen Shakira er en av hovedattraksjonene. Shakira har allerede en dyp og veldokumentert tilknytning til fotball og store mesterskap, og hun bringer med seg en energi som få andre artister kan matche.

Hun viste nylig sin enorme tiltrekningskraft da hun samlet nærmere to millioner mennesker til en gratiskonsert på den berømte Copacabana-stranden i Rio de Janeiro. Hennes evne til å forene mennesker gjennom rytme og dans gjør henne til det perfekte valget for en scene som skal favne hele verden. Ved siden av henne finner vi popdronningen Madonna, som er klar for å markere sitt comeback på den største scenen av alle.

Den 67 år gamle stjernen er i en kreativ periode og slipper sitt første album på sju år denne sommeren. Madonna, som revolusjonerte musikkfeltet med albumet 'Like a Virgin' i 1984, bringer med seg en enorm erfaring og en imponerende merittliste med sju Grammy-priser og 20 MTV Video Music Awards. Hennes deltakelse sikrer at showet får en aura av tidløs pophistorie.

I tillegg til de vestlige ikonene vil det sørkoreanske K-pop-fenomenet BTS sørge for at den asiatiske markedsandelen og den moderne poplyden er representert. BTS har vært gjennom en utfordrende periode siden 2022, da gruppens sju medlemmer måtte ta en pause fra musikken for å fullføre sin obligatoriske militærtjeneste i Sør-Korea. Til tross for dette fraværet har gruppens innflytelse aldri vært sterkere.

Det er anslått at bandet genererer økonomisk aktivitet i hjemlandet for milliarder av kroner, med en målbar positiv effekt på Sør-Koreas bruttonasjonalprodukt. Deres nylige comebackkonsert i Seoul, som ble streamet globalt via Netflix, viste at fansen er mer ivrig enn noen gang. Med medlemmer som J-Hope, Jung Kook, Jin og V i spissen, vil BTS bringe en koreografi og en presisjon til VM-finalen som vil sette en ny standard for live-opptredener i sportssammenheng.

For å binde alle disse ulike kunstneriske uttrykkene sammen, vil Chris Martin, den karismatiske vokalisten i Coldplay, lede hele forestillingen. Martin er kjent for sin evne til å skape storslåtte atmosfærer og engasjere publikum på tvers av alle barrierer. Med hans ledelse vil pauseshowet ikke bare bli en serie med enkeltkonserter, men en sammenhengende forestilling som reflekterer fellesskapet og gleden ved fotballen.

Forventningene er derfor skyhøye, ikke bare blant musikkelskere, men også blant fotballfans som nå må venne seg til at spenningen i finalen blir avbrutt av en konsert i verdensklasse. Dette markerer et tydelig skifte i Fifas strategi, hvor man i økende grad ser på fotball som en del av en større underholdningsindustri, der grensene mellom idrett og popkultur viskes ut for å nå et enda bredere publikum





