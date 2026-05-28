Historisk norsk hockeyfeiring: Fra drøm til virkelighet i VM-semifinale

Det norske herrelandshockeylaget har gjentatt en sensationell prestasjon ved å nå semifinalen i et verdensmesterskap for første gang. Spillere og eksperter beskriver Magien, drømmen som blant de fire beste i verden er virkelighet, og tanken om medaljespill mot Sveits. En tankeendring i laget har satt ny fart på norsk ishockey.

Noah Steen kan nesten ikke tro det han er vitne til. Det norske ishockeylandslaget har nådd semifinalen i et verdensmesterskap for aller første gang i moderne tid.

Det er et historisk resultat som forvandler drømmer til virkelighet. - Det er så stort at jeg ikke helt skjønner det selv, sier Steen til VG med et glimt iøyet. Han veksler mellom beundring og erkjennelse av egen lagkamerats innsats. - Glem fotball-VM, for dette her er stort.

Jeg skal ikke ta noe fra prestasjonen deres, det er utrolig stort det også. Men jeg synes at det vi får til som gruppe i forhold til de andre lagene her. Det er stort. Medaljehåpet er nå virkelighet.

Norge skal møte Sveits i semifinalen etter å ha slått Sverige i kvartfinalen. Vertene Sveits var alltid et kjent navn i ishockey, men det norske laget har abinerert seg fremtil noe utenkelig. - Det har vært helt utenkelig, sier Viaplay-ekspert Ole Eskild Dahlstrøm. Han beskriver hvordan forventningene var lave.

- Kvartfinale? Da er vi fornøyd, og så plutselig klarer vi å gå forbi det hinderet. Og når det kommer til semifinalespill. Det er et celebert selskap.

Andreas Martinsen, veteran med 14 VM-deltakelser, sliter med å sette ord på det uforklarlige. - Det er helt sinnssykt. Vi har hatt den drømmen i hodet i flere dager, og vi har visst at det er mulig. Men å stå her og vite at vi faktisk skal spille om medaljer i et VM.

Det er jo ganske vilt, sier han. Han tror en tankevending har skjedd innad i laget. - Hele tankegangen vår snudde. Det er som om det gikk opp for alle på laget at vi er ganske gode og vi kan spille med de beste.

Da ser man hva som skjer. Det moderne VM-formatet med utslagsrunder, introdusert i 1992, gjør Norge til en av fire beste lag i verden. Noen sammenligner det med fotball-VM, men ishockey-suksessen føles bigger for mange her hjemme. Steen ser frem mot møtet med Sveits.

- Nå kan vi slå absolutt hvem som helst, så det blir moro å møte Sveits nå. Semifinalen spilles lørdag, finalen søndag kveld. Landet holder pusten





