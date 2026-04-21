Historisk oppsving for Frp og store endringer på meningsmålingene

Fremskrittspartiet stormer frem på ny måling, mens Arbeiderpartiet og Høyre mister et stort antall velgere i en urolig politisk tid.

Fremskrittspartiet opplever for tiden en formidabel medvind på de politiske meningsmåling ene, og i aprilmålingen kan partiet notere en fremgang på 1,1 prosentpoeng, noe som bringer dem opp til en total oppslutning på 29,2 prosent. Dette er historiske tall for partiet, som ikke har vært i nærheten av en slik styrke siden den politiske storhetstiden i 2009. Analytikere peker på at Frp effektivt har klart å absorbere misnøyde velgere fra andre partier på høyresiden, spesielt fra Høyre, som ser ut til å blø velgere i et betydelig tempo. Denne tendensen understreker en skiftende dynamikk i det norske politiske landskapet hvor Frp s tydelige profil resonnerer sterkt hos velgermassen i en tid preget av økonomisk usikkerhet og debatter rundt avgifter og offentlig pengebruk.

Samtidig viser målingen at Senterpartiet og Kristelig Folkeparti nyter godt av en positiv utvikling. Senterpartiet øker sin oppslutning med 1,7 prosentpoeng til 5,3 prosent, en fremgang som mange knytter til det nylige dieselbråket og partiets profilering i distriktspolitiske spørsmål. Valgforsker Johannes Bergh vedpeker at selv om dette kan tolkes som en diesel-gevinst, er det også mulig å se det som en naturlig korreksjon etter et svakt resultat på forrige måling. For Kristelig Folkeparti er situasjonen mer kritisk, men de puster lettere med en oppgang til 3,7 prosent. Dette bringer partiet nærmere den magiske sperregrensen, noe som er avgjørende for deres politiske relevans og parlamentariske fremtid. Partiet har kjempet en tøff kamp for å gjenvinne tilliten hos velgerne, og dette resultatet gir dem sårt tiltrengt motivasjon i en krevende periode.

På den andre siden av den politiske aksen er bildet dystrere for regjeringspartiene. Høyre faller 1,9 prosentpoeng til 17,7 prosent, noe som reflekterer en betydelig lekkasje av over 50.000 velgere direkte til Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiet sliter enda tyngre; med en måling på 21 prosent har de falt hele 7 prosentpoeng siden valget i fjor. Tapet av til sammen 90.000 velgere til henholdsvis Høyre og Frp, i tillegg til tap mot Rødt og Venstre, tegner et bilde av et parti som mister grepet om store velgergrupper. Venstre klarer å klatre over sperregrensen med 4,2 prosent, mens SV styrker seg til 5,1 prosent. Rødt faller noe tilbake til 7,3 prosent, og Miljøpartiet De Grønne faller under sperregrensen til 3,8 prosent, noe som markerer en utfordrende tid for partier som baserer seg på nisjesaker i en tid hvor velgerne er mer opptatt av de store, nasjonale linjene og økonomisk trygghet.





