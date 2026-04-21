Historisk parlamentarisk grep: Stortinget tvinger frem innsyn i trygderapport

Stortinget benytter sin grunnlovsfestede makt for første gang på over 60 år for å kreve utlevering av den skjulte 2014-rapporten om velferdsytelser.

For første gang siden 1959 har Stortinget tatt i bruk sin konstitusjonelle myndighet for å pålegge regjeringen å utlevere sensitive dokumenter. Denne historiske beslutningen markerer et vendepunkt i oppfølgingen av den omfattende trygdeskandalen som rystet det norske samfunnet i 2019. Stortinget har vedtatt å kreve fullt innsyn i den såkalte rapporten Eksport av velferdsytelser fra 2014, et dokument som lenge har vært holdt skjult for offentligheten og de involverte partene.

Sp-nestleder Bjørn Arild Gram har vært en tydelig stemme i denne saken, og han poengterer at behovet for å gjenopprette tilliten til forvaltningen er helt avgjørende. Konsekvensene av trygdeskandalen for enkeltmennesker har vært så store at full transparens er den eneste måten å sikre at rettssikkerheten blir ivaretatt fremover. Initiativet for å tvinge frem innsyn ble fremmet av SV, Rødt og Fremskrittspartiet, og har etter hvert fått støtte fra en bred politisk koalisjon, inkludert Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti. Selv om Venstre har antydet en noe mer nyansert tilnærming ved å foreslå at kun klagenemnda skal få tilgang til dokumentene, har flertallet i Stortinget stått fast på at informasjonen må frem i lyset. Christian Lundin, som er fungerende nemndleder, uttrykker stor tilfredsstillelse over at de endelig skal få tilgang til en usladdet versjon av rapporten. Han understreker at dette er nødvendig for at nemnda skal kunne utføre sitt arbeid på en profesjonell og korrekt måte, uten å bli hindret av manglende tilgang på kritiske faktaopplysninger som ligger begravd i de eldre dokumentene. Saken har også ført til reaksjoner fra den utøvende makt. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har i et brev til Stortinget erkjent at dersom Stortinget i plenum ber om rapporten, vil hun etterkomme dette kravet. Trygdeskandalen, som ble kjent for offentligheten i oktober 2019, avslørte at Nav i flere år hadde feiltolket EUs trygdeforordning fra 2012. Denne feiltolkningen førte til at mange borgere urettmessig ble nektet retten til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land, noe som fikk katastrofale følger for svært mange familier. Ved å nå kreve innsyn i rapporten fra 2014, ønsker Stortinget å avdekke hvorvidt advarsler ble ignorert eller om myndighetene var klar over problematikken lenge før saken sprakk i mediene for noen år siden. Dette er et prinsipielt viktig oppgjør som handler om forholdet mellom den lovgivende og den utøvende makt i Norge, og som understreker Stortingets kontrollfunksjon i en demokratisk rettsstat





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vil ha tiltak for kvinner i overgangs­alderenHøyre vil ha Stortinget med på et krafttak for kvinner i overgangsalderen: – Det er på tide, sier helsepolitiker Margret Hagerup (H).

Hormonbehandling i overgangsalderen: En sak om rettferdighet og likestillingOmtrent fire prosent av kvinner som mottar hormonbehandling for overgangsplager får dette dekket av blåresept-ordningen i Norge. Dette betyr at flertallet må betale selv for behandling av helseplager som kan påvirke livskvalitet, arbeidsevne og mental velvære betydelig. En ny avstemning i Stortinget kan endre dette, og teksten argumenterer sterkt for at hormonbehandling bør bli en rettighet for alle, uavhengig av økonomi, som en investering i kvinners helse, arbeidsliv og likestilling.

Nettavisen avslører: Venstre-leder Guri Melby vraket til elitekurs:Midt i en krevende tid for Venstre, planla partileder Guri Melby å være borte fra Stortinget i 12 uker. Hun ville i stedet prioritere Forsvarets prestisjetunge sjefskurs.

Putins fallende stjerne: Hvordan Russland mister kontrollen over hele verdenRussland opplever et historisk tap av innflytelse i land som Syria, Venezuela og Ungarn. Eksperter mener Putin feiler som beskytter for sine allierte, noe som fører til at stadig flere land distanserer seg fra Moskva.

Trump på historisk lavmål i ny meningsmålingBare 37 prosent støtter jobben den sittende amerikanske presidenten gjør.

Stortinget tvinger regjeringen til full åpenhet om trygdeskandalenEt historisk flertall på Stortinget pålegger regjeringen å utlevere en hemmeligstemplet rapport fra 2014 for å kaste lys over Nav-skandalen.

