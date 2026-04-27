Historisk åpning for Michael Jackson-filmen «Michael» – nye overgrepsanklager mot popkongen

Biografifilmen «Michael» om Michael Jackson satte nye rekorder med en historisk åpning i helgen, men samtidig kom det nye anklager om seksuelle overgrep mot popkongen. Filmen ble mottatt med blandede anmeldelser, men strømmet inn i kinoene med rekordtall. Familien Cascio, som var nær venner med Jackson, kom med anklager om overgrep som skal ha pågått over flere år.

Det ble en historisk åpning for biografifilmen «Michael» om popkongen Michael Jackson da den hadde premiere i helgen. Filmen satte nye rekorder med 97 millioner dollar i USA og hele 217 millioner dollar globalt, ifølge Variety.

I Norge ble det også en sterk åpning med over 48 000 besøkende, noe som gjør den til den beste åpningen for en biografifilm i landet. Den forrige rekorden ble satt av «Straight Outta Compton» fra 2015, som åpnet med 60 millioner dollar. Til tross for den store publikumsinteressen har kritikerne vært mer avholdne. Bare 38 prosent av anmeldelsene på Rotten Tomatoes er positive, og VGs anmelder gav filmen en toer på terningen.

Samtidig som filmen strømmet inn i kinoene, kom det nye anklager mot Michael Jackson. Fire søsken fra familien Cascio, som var nær venner med Jackson, kom med anklager om seksuelle overgrep i et intervju med The New York Times. Familien hadde tidligere tatt Jackson i forsvar, men søsknene hevder nå at overgrepene pågikk over flere år. De sier at de hverken fortalte foreldrene eller hverandre om overgrepene da de var barn.

Michael Jackson var en av verdens største popstjerner før han døde i 2009, 50 år gammel. Han ble forfulgt av anklager om seksuelle overgrep mot barn både før og etter sin død. I 2019 kom HBO-dokumentaren «Leaving Neverland», der to menn anklaget Jackson for grove overgrep som skal ha skjedd da de var syv og ti år gamle. Flere kritikere mener filmen gir et sminket bilde av Jacksons liv, siden den utelater anklagene om seksuelle overgrep mot barn.

Ifølge Variety hadde manuset opprinnelig med en dramatisering av søksmålet fra 1993, men scenene måtte fjernes etter at produsentene oppdaget en klausul i forliket som forbød omtale av den unge anklageren på film eller TV. Filmen «Michael» er regissert av Antoine Fuqua, og Michael Jackson spilles av hans egen nevø, Jaafar Jackson, i sin skuespillerdebut. Filmen skal ha kostet rundt 200 millioner dollar å lage, og regnes som en av tidenes dyreste biografifilmer. Lionsgate planlegger angivelig minst én oppfølger om Jacksons liv





