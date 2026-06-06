Historisk punktlighetsrekord for norske tog i mai

Over 90 prosent av togene gikk på tiden i mai for første gang på mange år. Samferdselsministeren viser til Økt innsats fra Bane Nor og togselskaper\u002c mens det fremdeles er utfordringer spesielt i rushtiden.

I mai skjedde det en historisk milepæl for norsk jernbane:\u002c da over 90 prosent av togene gikk på tiden for første gang på mange år.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) viser til denne positive utviklingen som et resultat av felles innsats fra Bane Nor og togselskaper. Regjeringen har satt et mål om 90 prosent punktlighet\u002c men har tidligere slitt med å nå det. Nygård understreker at man må være forsiktig med å si at dette er en varig tilstand\u002c men at det er grunn til å feire at målet nå er nådd i en enkelt måned.

Han peker også på at to år på rad har det vært passasjerekorder\u002c noe som viser et økt tillit til togtilbudet. Bane Nors direktør for punktlighet og analyse\u002c Roger Wold\u002c forklarer at den gode utviklingen skyldes et økt fokus på å identifisere og håndtere flaskehalser i trafikken. Togledelsen har sammen med ruteplanleggere og togselskapene iverksatt effektive tiltak som har redusert følgeforsinkelser. Selv om punktligheten overordnet var over målet i mai\u002c viser det seg at rushtiden fortsatt er en utfordring.

I Oslo-området var punktligheten 82 prosent i mai\u002c en bedring fra 78 prosent for fjoråret som helhet. Ministeren Nygård bekrefter at det er mer krevende med flere tog og passasjerer\u002c men at også rushtiden viser en positiv trend. Regjeringen har satset på vedlikehold og utskifting av gamle jernbaneutstyr. Over 6\u002c6 milliarder kroner ble brukt på drift og vedlikehold i fjor\u002c en økning på 26 prosent fra 2024.

Nygård viser spesielt til de gamle 69-togene som krever ekstra oppmerksomhet for å opprettholde drift. Han garanterer at det kommer nye tilbud for å forbedre situasjonen videre. Nye lokaltog på Østlandet forventes i 2027\u002c etter flere utsettelser. Den nye ruteplanen for Østlandet i desember 2027 vil også gi flere avganger og bedre driftsstabilitet.

Selv om det er positivt at folk opplever en bedring i togtilbudet\u002c innrømmer Nygård at alle pendlere ikke er fornøyd hver eneste dag. Det jobbes med å pikke resterende problemer for å sikre en enda mer pålitelig og effektiv jernbane for fremtiden





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