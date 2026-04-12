Historisk trenerbytte i Union Berlin: Marie-Louise Eta blir første kvinnelige hovedtrener i Bundesliga

Union Berlin har gjort et banebrytende valg ved å ansette Marie-Louise Eta som hovedtrener ut sesongen. Dette er en historisk hendelse i Bundesligaen, da Eta blir den første kvinnen i denne rollen.

Union Berlin har tatt en historisk avgjørelse ved å avskjedige hovedtrener Steffen Baumgart og erstatte ham med Marie-Louise Eta ut sesongen. Dette markerer en betydelig milepæl i Bundesliga en, da Eta blir den første kvinnelige treneren for et herrelag i Tysklands øverste fotballiga. Avgjørelsen ble kunngjort sent lørdag kveld, og den setter et tydelig preg på fotballverdenen, hvor likestilling og mangfold stadig får større oppmerksomhet.

\Frederik Rønnows Union Berlin publiserte på sin offisielle hjemmeside at samarbeidet med Steffen Baumgart er avsluttet. Klubbens ledelse har konkludert med at Baumgart ikke har klart å levere de sportslige resultatene som var forventet. I samme melding ble Eta presentert som hans erstatter for resten av inneværende sesong. Eta, som tidligere har vært assistenttrener for både U19-laget og Bundesliga-laget, tar nå steget opp i den mest fremtredende trenerrollen. Hun er en tidligere profesjonell fotballspiller og har vært tilknyttet klubben siden 2023. I løpet av denne tiden har hun tilegnet seg verdifull erfaring og kunnskap, noe som har forberedt henne for denne historiske muligheten. Tidligere har hun også fungert som hovedtrener for laget i en Bundesliga-kamp i 2024, da en karantene for daværende hovedtrener ga henne ansvaret.\Marie-Louise Eta uttrykker stor glede og takknemlighet overfor klubben for tilliten. Hun ser frem til å ta fatt på den utfordrende oppgaven og fremhever klubbens sterke samhold som en viktig faktor for å lykkes. Eta er optimistisk og sikker på at laget vil klare å sikre de nødvendige poengene for å nå sine mål. Denne sesongen er det planlagt at hun skal lede herrelaget, men allerede er det offentliggjort at hun skal være hovedtrener for klubbens kvinnelag i den kommende sesongen. Dette understreker klubbens satsing på utvikling av kvinnelige trenere og deres engasjement for å gi dem muligheter på alle nivåer i fotballen. Med denne historiske utnevnelsen åpner Union Berlin dørene for fremtiden, og demonstrerer et progressivt syn på fotball og likestilling i idrett.\Den 34 år gamle Eta bringer med seg en unik bakgrunn, både som tidligere spiller og som trener med erfaring fra ulike nivåer i klubben. Dette gjør at hun har en solid forståelse av spillet og de utfordringene som ligger foran henne. Klubben satser på hennes evne til å motivere og lede laget gjennom en vanskelig periode. De håper at hennes erfaring og engasjement vil bidra til å forbedre lagets prestasjoner og sikre klubbens posisjon i Bundesliga. Eta er en kvinne i en mannsdominerende verden, og hennes suksess kan inspirere mange andre kvinner som ønsker å gjøre karriere innen fotball





Union Berlin Marie-Louise Eta Bundesliga Fotball Trenerbytte

