Historisk UFC-stevnet Freedom 250 ved Det hvitehus imponerer

Et stort UFC-arrangement medDonald Trump som vert markerer USAs 250 årsjubileum og Trumps 80 årsdag_kampene_ og den storslåtta atmosfæren skaper begeistring_ mens politiske_ krefter kritiserer arrangementet som upassende_i en tid med økonomisk_usikkerhet_

Det historiske UFC -stevnet Freedom 250 ved Det hvite hus灯笼 enestående og skapte stor_forbauselse blant både tilskuere og eksperter_I starten av arrangementet sto amerikanske president Donald Trump sammen med UFC -sjef Dana White under nasjonalsongen på Den sørlige plenen ved Det hvite hus i Washington D.

C__ Sammenenn slo de seg sammen med tusener av spesielt_inviterte gjester til en fest til minne for both USAs 250 årjubileum og Trumps 80 årsdag_Følelsen var ekstatisk og_Joe Rogan en anerkjent UFC-kommentator uttrykte_overrasking over å se et slikt spektakel på et så historisk sted: Jeg har sett mange rare ting men dette føles surrealistisk__Det er_galenskap_ sa han_Mange_fans ropte USA_ USA_ USA_ iChorus under nasjonalsongen som ble fremført av artisten Zac Brown_ Sideløns ble det Holdt en storslått flyoppvisning med US Air Force Thunderbirds og US Navy Blue Angels under nasjonalsangen_ som_ forsterket den patriotiske stemningen_ I_Løpet av arrangementet ble det holdt flere_kamper i den spesielt bygde arenaen_ I den første kampen vant brasilianske DiegoLopes_over_amerikanske Steve Garcia via teknisk knockout i den andre runden_Derepter vant amerikanske Bo Nical_overlegent med slag og albuer mot landsmannen KyleDaukaus og vant i den første runden_Etter seiren takket Nickal Trump_ Det_ kreves noe spesielt for å få til dette her_ Han har baller_ sa han_I den tredje kampen imponerte brasilianske Maurício Ruffy_stort da han _dominerte amerikanske Michael Chandler_Stemningen blant journalister og analytikere var also _høye_ Ariel Helwani_ en anerkjent MMA-journalist uttrykte seg_ på X_ og påpekte at kampene og walkoutene var_så imponerende at de_ kan bli kandidater til walkout of the year_ Han tilføyde at han aldri_har opplevd noe lignende_ og at følelsen av lettelse og glede var ulik alt annet han_har kjent_ Han oppfordret også_ dem som ser etter negativ dekning_ til å lete et annet sted_ ettersom han bare_følte glede_Trump sammenlignet selv arenaen med Eiffeltårnet_ og beskrev arrangementet som en stor feiring av amerikanske verdier_På_den politiske siden uttrykte demokraten Mallory McMorrow fra Michigan kritikk mot arrangementet_ Hun mente at Trump arrangerer en storslått bursdagsfeiring samtidig som mange amerikanere sliter økonomisk_Det gir en la dem spise kake_følelse_ sa hun_ Hjelp_til det_ Lille folk_ blir ignorert mens presidenten holder en fest for seg selv_Blant publikum utenfor arenaen samlet det seg så mange som 80000 mennesker for å se kampene gratis på storskjerm på The Ellipse_et område sør for Det hvite hus_Dette viste det enorme interessen for både UFC og den unike settingen_Samlet_skapte Freedom 250 et _billede av politisk symbolikk_ sport_ og folkelig feiring_i en setting som_ sjelden_tidligere er sett_ Arenaen som var bygget spesielt for dette arrangementet_gledet både fightfans og tilskuere_med en atmosfære som_lave_ det ble et _minneverdig_ arrangement_ i amerikansk_MMA-historie





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UFC MMA Donald Trump Freedom 250 Det Hvite Hus

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