Knut «Sputnik» Storbukås opplever at Telemark slår Zanzibar i temperatur. Dagbladet besøkte artisten hjemme i Drangedal på en usedvanlig varm aprildag, og fikk høre om Sputnik-trusenes enorme popularitet og en kritisk anmeldelse av Pascal Konditori.

På en usedvanlig varm aprildag besøkte Dagbladet Knut « Sputnik » Storbukås hjemme i Bostrak, Drangedal . Reporter Roza Ridha og videograf Ida Reian var til stede.

ZANZIBAR-STRANDEN / OSLO (Dagbladet): Solen steker over Zanzibar-stranden i Drangedal, og varmen er trykkende. Vannet glitrer, og sanden begynner å bli varm under føttene. Det lukter sommer, og man hører de små bølgene slå mot land. Knut T. Storbukås (83), bedre kjent som artisten Sputnik, ønsket Dagbladet velkommen hjemme i Bustrak, Drangedal, torsdag.

Sputnik møtte oss med et smil og godt humør, sammen med kona Vivian Storbukås (73). - Vi må nok sitte i skyggen i dag, det er for varmt i solen. Det var meldt 26 grader i dag, og det er altfor varmt for meg, forteller han. PARADISSTRAND: Knut «Sputnik» Storbukås viser frem stranden kalt Zansibar, med S, oppkalt etter sangen som har gitt ham stor suksess.

Han forteller at stemningen i bygda er mye bedre når solen skinner, og at de nylig hadde et stort selskap med 200 gjester, men at det kalde været nesten fikk dem til å fryse. Stranden har fått sitt navn etter sangen «Zanzibar», skrevet av Per Gunnar Jensen i 1960 og først populær med duoen «Bjørg og Per Gunnar».

I 1992 ga Sputnik ut sin egen versjon av sangen, hvor han byttet ut én Z med en S, og den ble til «Zansibar».

«Han lovet meg en ring i Zansibar. Men Zansibar hvor er nå det? Han lovet meg et cruise i Zansibar. Men Zansibar hvor er nå det?

» Men det var ingen grunn til å lengte seg til Zanzibar torsdag ettermiddag: Mens Dagbladet var på besøk, viste bilen nesten 26 grader i Drangedal. Samtidig viste værapplikasjonen på telefonen 23 grader i Zanzibar. Statsmeteorolog Leonidas Tsopouridis ved Meteorologisk institutt opplyste at Telemark torsdag slo til med en ny fylkesrekord for april, hele 25,2 grader, målt i Tveitsund i Nissedal. Dette slo rekorden fra 1993, da det ble målt 24,9 grader i Kvarv.

- Det ble målt over 24 grader flere steder i dag, og Agder, Buskerud og Telemark hadde de høyeste temperaturene, sier Tsopouridis. Meteorologen fortalte at sydhavsøya Zanzibar i Tanzania sannsynligvis hadde varmere temperaturer enn det værapplikasjonen viste. Han var ikke i tvil om hva han ville valgt: - Telemark! Med mindre man elsker tordenvær og den energien.

Men det er høy luftfuktighet og ikke veldig behagelig. Hvis man vil sove godt om natten, ville jeg valgt Telemark, Telemark, Telemark, forsikret han. Sputnik viste også frem sin Sputnik-tilhenger og fortalte om den enorme populariteten til Sputnik-trusene. Han fortalte at han solgte over 400 truser hos Lothepus i Odda, og at han måtte få et trykkeri i Skien til å produsere flere.

Han fortalte også historier om hvordan folk har holdt igjen fly og båter for å få en truse. Han hevder til og med at statsministrene har trusene. I tillegg nevnes en kritisk anmeldelse av Anne B. Ragde av en Croque Monsieur på Pascal Konditori i Trondheim, og en skade Morten Hegseth pådro seg under finalen av «Boksen»





