Hjernen i Fokus: Kritikken av Recovery Norge i ME-debatten

En professor i sosialpolitikk kritiserer Recovery Norge for å ignorere hjernens rolle i ME og for å basere anbefalinger på mangelfull forskning. Det pekes på viktigheten av oppdatert forskning og transparens i behandlingsmetoder.

Professor i sosialpolitikk, Universitetet i Innlandet Illustrasjonsfoto: Shutterstock/NTBglemt hjernen i ME-debatten. Det har gått 12 år siden den første studien avdekket inflammasjon i hjernen hos ME-pasienter, et funn som siden er blitt bekreftet i flere påfølgende studier. Forskning, inkludert studier fra Younger i USA, indikerer at ME-pasienter viser aktivering av hjernens betennelsesceller og en lavgradig betennelse i flere områder av hjernen.

Disse dramatiske funnene er tilgjengelige for alle som ønsker å se dem, presentert i en syv minutter lang video. Det er viktig å understreke at forskere er svært opptatt av hjernens rolle i ME-sykdommen. Det virker imidlertid som om Kristiansen ikke er oppdatert på de nyeste funnene innen ME-forskning når han setter ME i samme kategori som uforklarlige tilstander. De siste årene har det vært betydelige fremskritt i å forstå mekanismene bak ME, og flere forskningsgrupper jobber nå med å ferdigstille patenter for biomarkører som kan brukes til å diagnostisere ME mer presist. \Recovery Norge refererer ofte til 100 pasienter som hevder å ha blitt friske fra ME, og vi er glade for enhver bedring. Samtidig er det viktig å være klar over at spontan bedring kan forekomme hos en liten andel ME-pasienter. Uten at Recovery Norge offentliggjør detaljer om sitt utvalg, inkludert data om hvor mange som forblir upåvirket eller faktisk opplever forverring av tilstanden etter å ha brukt de kognitive teknikkene de anbefaler, kan ikke organisasjonen anses som troverdig. Det er essensielt å ha transparens i slike undersøkelser for å kunne vurdere effekten av de foreslåtte behandlingsmetodene. \En studie utført av Arild Angelsen og Trude Schei, som involverte 6600 ME-pasienter fra ulike europeiske land, undersøkte effekten av kognitiv atferdsterapi. Resultatene viste at bare 0,7 prosent av pasientene opplevde en svært positiv effekt, mens 4,7 prosent rapporterte en positiv effekt. På den annen side opplevde hele 39,6 prosent av pasientene en svært negativ effekt av behandlingen, og ytterligere 26 prosent opplevde en negativ effekt. Dette betyr at Recovery Norge anbefaler teknikker som kan ha en negativ innvirkning på over to tredjedeler av ME-pasienter, og dette basert på et udokumentert grunnlag. Dette er svært kritikkverdig. Recovery Norge bør prioritere å sette seg inn i den nyeste utviklingen innen ME-forskningen. De kan begynne med å lære mer om hjernen og de komplekse mekanismene som er involvert i ME-sykdommen. Det er viktig å basere behandlingsanbefalinger på solid forskning og transparente data for å sikre pasientenes helse og velferd





