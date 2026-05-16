HK advarer mot rammeavtaler for deltidsansatte etter overtidsdommer

Fagforeningen Handel og Kontor melder om en massiv økning i henvendelser angående overtidsbetaling for deltidsansatte og uttrykker sterk bekymring for arbeidsgiveres bruk av rammeavtaler for å unngå betalingskrav.

Fagforeningen Handel og Kontor, forkortet HK, opplever nå en voldsom bølge av henvendelser fra sine medlemmer og tillitsvalgte. Kjernen i problematikken dreier seg om retten til overtidsbetaling for ansatte i deltidsstillinger som jobber mer enn det som er avtalt i deres arbeidskontrakter.

Siden den første tingrettsdommen falt i februar, har organisasjonen mottatt rundt 200 forespørsler om hvordan man skal håndtere dette juridiske landskapet. Situasjonen har blitt aktualisert gjennom to viktige dommer i norske tingretter, der ansatte ved henholdsvis Coop Bygg og Sykehuset i Innlandet fikk medhold i at de hadde krav på tilbakebetalt overtid for arbeid utført utover stillingsbrøken over de siste tre årene. Disse dommene bygger på tolkninger fra EU-domstolen knyttet til EUs deltidsdirektiv, som Norge innlemmet i arbeidsmiljøloven i 2005.

Rettsinstansene har lagt til grunn at det er ulovlig forskjellsbehandling dersom deltidsansatte ikke får overtidsbetalt for merarbeid. Selv om dommene er anket til lagmannsretten og dermed ikke er endelig rettskraftige, har de skapt stor usikkerhet og debatt i hele det norske arbeidsmarkedet. Som en reaksjon på denne utviklingen har flere arbeidsgivere begynt å ta i bruk såkalte rammeavtaler. Dette er avtaler der deltidsansatte signerer på tilkallingskontrakter for vakter som faller utenfor den faste stillingsbrøken.

Elisabeth Sundset, nestleder i HK, beskriver dette som et massivt press og et forsøk på å omgå den nye rettslige tolkningen av regelverket. Hun uttrykker stor bekymring for at slike 0-timersavtaler skal få et solid fotfeste i norsk arbeidsliv, noe hun mener er helt uakseptabelt. Rammeavtalene er spesielt utbredt innen varehandelen, men det er også rapportert at kommuner, med anbefalinger fra KS, har bedt sine ansatte signere slike avtaler for å kunne jobbe utover sin stillingsprosent.

For fagforeningen fremstår dette som en uting som må stoppes umiddelbart for å beskytte arbeidstakeres rettigheter. Ifølge HK gjenspeiler denne praksisen en dypere ukultur i arbeidslivet, der arbeidsgivere bevisst holder ansatte i svært små stillingsprosenter for å opprettholde maksimal fleksibilitet. Ved å spekulere i lave stillingsbrøker kan bedriftene raskt skalere opp kapasiteten uten å måtte forplikte seg til faste ansettelser eller betale overtidskompensasjon.

Sundset argumenterer for at dersom det eksisterer et fast behov for mer arbeidskraft, bør løsningen være å øke stillingsprosenten i kontraktene i stedet for å dekke behovet med ekstravakter og rammeavtaler. En slik tilnærming ville ikke bare vært mer rettferdig for den ansatte, men ville også ha hjulpet til med å bygge en heltidskultur i stedet for å opprettholde en usikker deltidsmodell. Juridisk rådgiver i HK Norge, Medina Mahic, advarer nå medlemmer mot å signere slike rammeavtaler uten grundig vurdering.

Det er en reell frykt for at ansatte kan komme til å frasi seg lovfestede rettigheter og rettigheter i tariffavtaler, inkludert retten til utvidet stilling og overtidsbetaling. Mahic påpeker at mange arbeidstakere føler seg presset til å signere fordi alternativet er å miste muligheten til å ta ekstra vakter, noe som i praksis fungerer som et ultimatum. Hun mener at det å nekte ansatte ekstravakter kan være i strid med fortrinnsretten til merarbeid.

Videre observerer hun at nyansatte i økende grad kun tilbys tilkallingsavtaler fremfor faste deltidsstillinger, noe som gjør det svært vanskelig å fastslå når kravet om overtid inntreffer siden det ikke foreligger en fast avtalt stillingsbrøk. Usikkerheten er ikke begrenset til arbeidstakersiden. Stian Sigurdsen i arbeidsgiverorganisasjonen Virke bekrefter at også de mottar mange spørsmål om hvordan reglene for overtidsbetaling for merarbeid skal tolkes. Det hersker en generell uklarhet rundt bruken av rammeavtaler og hvilke juridiske konsekvenser dette kan få.

For å bringe klarhet i situasjonen har regjeringen satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede hvordan de norske reglene for kompensasjon ved merarbeid bør endres for å harmonisere med EU-retten. Denne arbeidsgruppen har en frist til 1. september for å legge frem sine resultater, noe som etterlengtes av både fagforeninger og arbeidsgivere for å skape forutsigbarhet i arbeidslivet





