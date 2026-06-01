Hockeygutta tar VM-bronse, og norsk idrett opplever en ny revolusjon

Det norske ishockeylandslaget har i årevis blitt oversett når idretten skal feire sine største helter og bragder på idrettsgallaen. Men nå har de endelig tatt VM-bronse, og norsk idrett opplever en ny revolusjon. Hockeygutta har spilt seg inn i hjertene våre med bunnsolid samhold, beinhard innsats og mot og vilje vi knapt har sett maken til.

For et privilegium det har vært å få være vitne til landslagets bragder i hockey-VM. Med bunnsolid samhold, beinhard innsats og mot og vilje vi knapt har sett maken til, har hockeygutta spilt seg inn i hjertene våre.

Fotballgutta skal stå tidlig opp om morran i USA for å matche hockeygutta i konkurransen om å bli årets lag på idrettsgallaen. Det norske ishockeylandslaget har i årevis blitt oversett når idretten skal feire sine største helter og bragder på idrettsgallaen. Mats Zuccarello og Patrick Thoresen har riktignok vunnet individuelle priser, men sporten har gang på gang blitt oversett når årets lag og årets trener skal kåres på Hamar.

Ishockeyfamilien har selv kjent på at de mange ganger har kommet til kort, til tross for fine prestasjoner. Dette gjelder spesielt i perioden da Roy Johansen ledet Norge til tre kvartfinaler i VM mellom 2008 og 2012. De har bokset over sin egen vektklasse uten å få den anerkjennelsen og respekten de med god grunn føler de fortjener. Nå er tiden inne.

Hvis idrettsgallaens jury har fulgt med på eventyret i Sveits, bør de ikke være i tvil. Dette er årets lag. i ordets rette forstand. En gjeng som kriger for hverandre hvert eneste sekund, en gjeng som bygger hverandre opp og som elsker å gå ut på isen i landslagsdrakta. Sammen.

Noah Steen feirer at han nettopp har sikret Norge en historisk VM-bronse Foto: Claudio Thoma / AP / NTB Dette laget er mer enn summen av enkeltspillernes individuelle talent. Det er selve kjernen i lagidretten. De er også et lag som spiller for mer enn bare seg selv og egne meritter. De representerer hele Hockey-Norge i alt de gjør og alt de er.

Det ble knapt scoret et mål i Sveits uten at kravet om flere ishaller ble reist. Våre beste menn på skøyter bryr seg dypt og inderlig om idretten sin. De bruker suksessen og oppmerksomheten til å snakke ishockeyens sak, til å heve stemmen for de som kommer etter dem. De tar fighten for ungene som i år snører på seg sitt første par skøyter og tar sine første vaklende tak ut på isen.

Selv i karrierens største øyeblikk, kjemper de for at idretten de elsker skal få bedre kår her i landet. De kunne ha hatt mer enn nok meg seg selv og sine egne karrierer. Men de velger å løfte hele idretten, når de endelig har nasjonens oppmerksomhet. Det er stort å se hvordan de bærer hele Hockey-Norge på skuldrene.

I kveld skal de hylles på et fullsatt Ullevaal. Det blir et øyeblikk for historiebøkene, en enorm milepæl for en hel idrett. Det blir også et bilde på den medgangen norsk idrett opplever på så mange fronter om dagen. Samtidig som vi sender fotballgutta til VM for første gang siden 1998 skal vi få hylle et hockeylandslag som har tatt VM-bronse.

Hva må fotballgutta og Ståle Solbakken utrette i USA for å kunne matche hockeylandslaget og Petter Thoresens triumf? Med tanke på hockeyguttas forutsetninger, må Erling Braut Haaland og co. fort vekk nå en semifinale for at vi skal kunne snakke om en like stor sensasjon. Og med mindre Ståle Solbakken faktisk drar en VM-semi opp av hatten, bør Petter Thoresen være en sikker vinner som årets trener på idrettsgallaen i hjembyen. Han ledet Storhamar til både seriemesterskap og NM-gull.

Så stilte han opp som supervikar i VM for den sjukmeldte landslagstreneren og tok en bronsemedalje selv ikke superoptimister med full overtenning hadde våget å drømme om. Norsk ishockey har ofte vært uglesett, oversett og latterliggjort. For fem år siden ble de omtalt som «slåssesporten ishockey» av NRK i beste sendetid. Når hockeygutta får sin velfortjente hyllest foran 25 000 nordmenn på Ullevaal er det ikke bare ekstremt velfortjent.

Det er også en fantastisk revansje for en gjeng idrettsutøvere som altfor ofte møtes med fordommer. For dette er en gjeng det er utrolig lett å bli glad i. La oss håpe at hockeyfeberen har kommet for å bli. Det har norsk hockey fortjent





