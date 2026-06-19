Hoftun reagerer på Saugestads kritikk av norsk toppfotball

Frode Saugestad hevder at norsk toppfotball ikke har produsert noen ting, mens Hoftun hevder at den norske toppfotballen har gjort et systematisk arbeid med spillerutvikling over tid. Han peker også på norske klubbers fremgang i Europa og at Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og klubbene har bygd opp en bedre spiller-, trener- og klubbutvikling.

Frode Saugestad , sportsjef i Norsk Toppfotball , hevder at norsk toppfotball ikke har produsert noen ting. Han mener at norsk fotball går i feil retning med tidligere spesialisering, akademier og satsing.

Han sier at Norge dermed går glipp av talenter. Hoftun, som er sportsjef i Norsk Toppfotball, reagerer på Saugestads uttalelser. Han hevder at den norske toppfotballen har gjort et systematisk arbeid med spillerutvikling over tid. Han peker også på norske klubbers fremgang i Europa og at Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og klubbene har bygd opp en bedre spiller-, trener- og klubbutvikling.

Han mener at det største klappet på skulderen skal gå til toppklubbene som utvikler spillere, lag og miljøer hver eneste dag





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Norsk Toppfotball Frode Saugestad Hoftun Spillerutvikling Toppklubber Europa

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