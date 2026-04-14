Hollywood-eliten protesterer mot Paramounts oppkjøp av Warner Bros.

Over 1000 filmstjerner og bransjeprofiler i Hollywood går ut mot Paramounts planlagte oppkjøp av Warner Bros., og uttrykker bekymring for konsekvensene for filmindustrien.

Over 1000 filmstjerner, regissører, manusforfattere og andre profiler i Hollywood har gått ut med et åpent brev mot Paramount s forsøk på å kjøpe opp Warner Bros . Brevet, som er underskrevet av en rekke store navn, uttrykker bekymring for konsekvensene av en slik sammenslåing. De frykter at oppkjøp et vil føre til tap av filmer og jobber i bransjen, samt redusere mangfoldet og mulighetene for filmskapere og publikum.

Avtalen, som ble inngått i slutten av februar, for en svimlende sum av 111 milliarder dollar, eller drøyt 1050 milliarder kroner, vil føre til at to av Hollywoods største studioer blir ett. Denne konsolideringen bekymrer mange i filmbransjen, som frykter at den vil gi færre jobber, mindre mangfold og høyere kostnader. Kritikere peker på at en slik sammenslåing kan føre til mindre konkurranse og færre valg for publikum globalt.

Brevet argumenterer for at en sammenslåing av Paramount og Warner Bros vil skade filmbransjen og gi en liten gruppe mektige aktører mer makt på bekostning av andre. De påpeker at resultatet kan bli færre jobber i produksjonsøkosystemet, høyere kostnader og færre valg for publikum både i USA og resten av verden.

Blant dem som har underskrevet brevet finner vi kjente navn som Denis Villeneuve, Kristen Stewart, Mark Ruffalo og Joaquin Phoenix. Disse profilene representerer et bredt spekter av filmbransjen, fra skuespillere og regissører til manusforfattere og produsenter. Deres engasjement understreker den bekymringen som råder blant mange i Hollywood for fremtiden til filmindustrien. De er spesielt bekymret for at de økonomiske interessene til en liten gruppe kan overskygge det som er best for et bredere publikum og filmskapere.

Som respons på brevet har Paramount uttalt at de forstår bekymringene, spesielt med tanke på de endringene som bransjen har opplevd etter covid-19 pandemien og fremveksten av teknologigiganter. De forsikrer om at de er sterkt forpliktet til talent og at sammenslåingen vil styrke forbrukernes valgfrihet og konkurransen. Paramount lover å fortsette å lisensiere innhold og lansere minst 30 filmer på kino hvert år. De hevder at sammenslåingen vil skape større muligheter for skapere, publikum og lokalsamfunn.

Avtalen om oppkjøpet må godkjennes av aksjonærene og myndighetene før den kan tre i kraft. Mange i bransjen stiller seg imidlertid skeptiske til disse forsikringene og frykter at den langsiktige effekten vil være negativ, med tap av jobber og en ytterligere konsentrasjon av makt





