Hollywood i krise: Filmbyen mister glansen

Hollywood, en gang synonymt med magi og ubegrensede muligheter, står overfor en eksistensiell krise. Kostnadene ved filming og livsopphold har skutt i været, og filmproduksjonen flyttes til andre steder. Studioer står tomme, og innspillingsdager har falt dramatisk. Er dette slutten på en æra?

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Hollywood og Los Angeles , en gang synonymt med magi og ubegrensede muligheter, der filmkulisser skapte illusjoner og drømmer ble virkelighet, står nå overfor en eksistensiell krise. Filmbyen, slik vi kjenner den, er i ferd med å forlate seg selv, og Hollywood -drømmen er under angrep.

Scenarioer som tidligere ble spilt inn i Hollywoods ikoniske studioer, som «Den siste samurai» og «Jurassic Park», blir nå filmet andre steder. Stephen Galloway, fakultetsleder ved filmstudiet ved Chapman University i California, beskriver stemningen som preget av frykt for jobber og fremtiden. Han, som selv flyttet fra London til Los Angeles for å være i hjertet av filmindustrien, anbefaler ikke lenger dette valget. Årsakene er komplekse, men kjernen er en industri i dyp krise, der kostnadene ved filming og livsopphold i Los Angeles har skutt i været, mens andre regioner lokker med økonomiske fordeler. \Problemet er at filmproduksjonen flyttes til steder som Atlanta i Georgia, England, Ungarn og Canada, der skattefordeler, billigere arbeidskraft og gunstigere valutakurser lokker produsenter. «Barbie», som skulle forestille USA, ble filmet i England, og de nyeste Star Wars-filmene er også spilt inn i London. Hollywood, som en gang var USAs største eksportvare, ser nå en dramatisk nedgang i produksjonen. Studioer står tomme, og innspillingsdager har falt dramatisk. Nedgangen i filmproduksjonen har allerede vært betydelig. En reduksjon på 40% siden 2024 og en nedgang fra 37.000 innspillingsdager i 2022 til rundt 20.000 i fjor, ifølge Hollywood Reporter. Dette har skapt en katastrofal situasjon for Hollywood og Los Angeles, som er bygd opp rundt filmindustrien. Selv om guvernør Gavin Newsom har innført filmstøtte på 750 millioner dollar årlig, er det ikke nok til å motvirke de enorme kostnadene ved storproduksjoner. \Midt i denne krisen står symbolene på Hollywoods storhet. Turister strømmer fortsatt til Warner Bros’ studioer for å se «Friends»-fontenen og Stars Hollow fra «Gilmore Girls». Men bak kulissene skjer en stille revolusjon. Filmproduksjoner finner nå sted andre steder, og Hollywood reduseres til et administrativt senter. Spørsmålet er om dette er slutten på en æra, eller begynnelsen på noe nytt. Hollywood er kjent for sine dramatiske vendinger og motstand, og det er mulig at dette er et vendepunkt i historien om Hollywood. Fremtiden for filmbyen er usikker, men én ting er sikkert: Hollywood slik vi kjenner det, er i endring. Det kreves nytenkning og tilpasning for å overleve. I mellomtiden står studioene stille, mens filmindustrien endrer seg foran øynene på oss, en utvikling som krever en grundig vurdering av fremtiden for underholdningsindustrien. Hva vil skje? Det er spørsmålet som henger over Hollywood. Vil de klare å snu utviklingen eller vil filmbyen forsvinne i historiebøkene





Avgiftskutt på drivstoff: Pris, politisk spill og prioriteringerAvgiftskutt på drivstoff skaper debatt om prioriteringer og økonomisk ansvarlighet. Flere politikere reagerer på kuttene, og lurer på om kuttene kommer forbrukerne til gode. Avgiftskuttet på diesel og bensin er beregnet til å koste 6,7 milliarder kroner, noe som tilsvarer kostnadene for andre politiske forslag. Dette har ført til diskusjon om fordelingspolitikk og klima.

VM i fotball: Lokale politikere misfornøyde med kostnaderProfessor Harry Arne Solberg mener at lokale entusiasmer tar ikke hensyn til fortrengningseffektene ved store idrettsarrangementer. Lokale politikere i Foxborough uttrykker misnøye med kostnadene knyttet til fotball-VM.

Kutt i drivstoffavgifter: Pris tilsvarer flere omstridte StortingsforslagPrisen for å kutte i drivstoffavgiftene tilsvarer kostnadene for flere omstridte forslag i Stortinget, ifølge beregninger. Kritikere reagerer sterkt på vedtaket.

Fotball-VM: Vertsbyene sliter med regningen – FIFA håver innStore økonomiske utfordringer for vertsbyene i fotball-VM. Mens FIFA forventer milliardinntekter, sliter byene med å dekke kostnadene. Eksperter advarer om fortrengningseffekter og urettferdig inntektsfordeling.

VM-kaos i USA: Lokale byer taper penger, mens FIFA håver innFlere amerikanske byer sliter med de høye kostnadene ved å arrangere fotball-VM, mens FIFA ser ut til å sikre seg store inntekter. Frykten for at lokale skattebetalere må ta regningen, skaper gnisninger og usikkerhet.

Japanske Forskere Setter Ny Rekord med Indiumfri SolcelleEt japansk forskerteam har utviklet en indiumfri solcelle med rekordhøy virkningsgrad, noe som kan revolusjonere solcelleteknologien og redusere kostnadene ved solenergi.

