Holmenkollstafetten skaper problemer for fremkommeligheten i Oslo

Politiet forventer særlige utfordringer i områdene hvor løypa går til Holmenkollstafetten dagen etter. Det er satt opp midlertidige linjer som kun kjører lørdag. Det er også flere stengte veier som følge av løpet. Cupfinalen mellom Brann og Bodø/Glimt starter klokken 18.00, og Ruter oppfordrer til å reise motstrøms og ta Linje 5 Ringen via Tøyen fra sentrum.

Lørdag 9. mai er det dobbel folkefest i Oslo med Holmenkollstafetten på dagtid og cupfinale for herrer mellom Brann og Bodø/Glimt på Ullevaal stadion på kveldstid.

Førstnevnte skaper problemer for fremkommeligheten i hovedstaden. Påvirker alle trikkelinjerAlready lørdag morgen opplyste politiet om at de forventer særlige utfordringer ved å ferdes i området hvor løypa til stafetten går. Gatene fylles opp av løpere og det er forsinkelser på alle trikkelinjer skriver Avisa Oslo lørdag ettermiddag. Flere linjer er innstilt.

Forsinkelsene er ventet å vare frem til klokken 15. Det er satt opp midlertidige linjer som kun kjører lørdag. Stengte veierDet er også flere stengte veier som følge av løpet, og all kjøring i løypa er forbudt, skriver avisen. Holmenkollstafetten startet klokken 12.30 og vil holde på til cirka klokken 19.30.

Mellom kl. 09.40 og 20.00 vil det være en rekke endringer i trikke- og busslinjene. – Vi vil være tilstede under Holmenkollstafetten og Cupfinalen i dag. Vi bistår slik at arrangementene blir en trygg og fin opplevelse for deltakere, publikum og øvrige i Oslo, opplyste operasjonsleder Eirik Sannes lørdag morgen. Politiet oppfordrer folk til å sette av ekstra tid til å reise i Oslo lørdag og til å følge skilting og føringer gitt av politi og løypevakter.

Til kampen er et lurt tips er å reise ‘motstrøms’, og ta Linje 5 Ringen via Tøyen fra sentrum. Det tarmac bare et par minutter ekstra, og det blir mye bedre plass til alle som skal se kampen på Ullevaal. Etter kampen settes det inn ekstra avganger på T-banen. Det vil også være ekstra vektere til stede i sentrum før kampen og på plattformene på Ullevål stadion etter kampen





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Transport Holmenkollstafetten Cupfinale Bandrykter Ruter Operasjonsleder Eirik Sannes Operasjonsleder Eirik Sannes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Henlegger anmeldelse mot Frp-rådgiver Hårek HansenDet opplyser Oslo-politiet i en pressemelding.

Read more »

Trafikkøkonomi, fulle busser og folkefest: Holmenkollstafetten og cupfinaleLørdag går Holmenkollstafetten av stabelen i hovedstaden. Det er påmeldt over 30.000 deltakere. Deretter møtes Brann og Bodø Glimt til cupfinale. Øystein Dahl Johansen varsler at det kan bli en folkefest, med en folkefest. For å unngå trafikkøkonomi, legger Ruter til ekstra avganger på Linje 1 opp til Holmenkollen. Da vil det forekomme cravatter. Men i Norge, sier operasjonslederen til politiet oslo, at de vil være til stede for å bistå arrangementene i en trygg og fin opplevelse. Politiet forventer også at det kan bli vanskelig å ferdes i Osloområdet. Det kommer fordi av veien som løypa til Holmenkollstafetten går. Derfor, vis hensyn og følge skiltingen og politiets føringer. Har du tips, send dem til oss. Tips oss!

Read more »

Oslo mot Bergen: Hvem drikker mest Hansa-pilsEn populær rivalry mellom Oslo and Bergen, exemplified by the popularity of Hansa Pilsner in Oslo

Read more »

Vidars kvinnelag til topps i Holmenkollstafetten – Ull/Kisa vant herreklassen for fjerde gang på radAmalie Iuel og kompani ble flere nummer for små.

Read more »