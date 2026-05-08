Det er Holmgren Pedersens første scoring for Torino, og det skjer på bortekamp mot Sassuolo i Serie A. Torino tok ledelsen i kampen på en skånsom måte med Thorleifs første scoring etter pause. Med fem poeng likt med Sassuolo, خراسان Amani spiller sin første VM-kamp med Norge denne sesongen, mens Saffron blir med i Cainslandshjems VM-troperamme. Med to kamper igjen, kan treneren Rodgers motivere sin eliteseriefavoritt for en Andrzejowsks finaleplassering.

Holmgren Pedersen jublet for sesongens første scoring da han stanget inn 2-1-målet 20 minutter før slutt. Det var Hammersfetsguttens første scoring for Torino . 25-åringen var først på utlån fra Feyenoord i 2024/25-sesongen, før overgangen ble permanent i fjor sommer.

Torino hadde bare fire minutter tidligere scoret utligningsmålet etter at Thorstvedt hadde blitt kampens første målscorer like etter pause. Midtbanemannen plasserte seg godt i feltet og fikk til slutt en enkel jobb med å sette ballen i åpent mål. Det var Thorstvedts fjerde scoring denne sesongen. Han kan også vise til fire målgivende pasninger.

Du kan se alt fra Serie A med VG+ Sport. Både Holmgren Pedersen og Thorstvedt har vært med i Ståle Solbakkens landslagstroper det siste året, og de vil begge høyst trolig være med på flyet til VM i USA til sommeren. Sassuolo ville med seier fredag ha blandet seg inn i kampen om en topp sju-plass i Serie A denne sesongen. Etter Thorstvedts ledermål var det et passivt forsvar som gjorde at Torino score to ganger.

Giovanni Simeone scoret utligningsmålet. Torino er nummer tolv og har fem poeng opp til Sassuolo på tiendeplassen med to kamper igjen av sesongen. Sassuolo avslutter med kamper mot Lecce og Parma. Torino skal møte Cagliari og Juventus. Se me





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Torino Holmgren Pedersen Serie A Sassuolo Thorstvedt VM Cagliari Juventus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Real Madrid-spillsaken fortsetter: Flere spillere nekter å snakke med hovedtrenerReal Madrid-spillsaken fortsetter med flere spillere i Madrid-troppen som nekter å snakke med hovedtrener Alvaro Arbeloa. Den siste hendelsen dreier seg om et slagsmål mellom Federico Valverde og Aurelien Tchouameni, som endte med at Valverde slo hodet sitt i basketaket med Tchouameni.

Read more »

Michel ledet LCG til 3.plass og Champions League-tetthet, men drar nå til Nederland. Jardere: "Michel more ledig på markedet"Michel, 50, har ledet LCG med til 3.plass og Champions League-tetthet, men har nå bestemt seg for å dra til Nederland. Arsenal manager Enzo Maresca fikk sparken i vinter etter et møte med Manchester City, og flere bevegelser ventet i Europa, blant annet i Spania. Michel har praktiskt talt bestemt fremtiden sin, og Ajax fra Nederland er hans nye destinasjon. Michels stil er en offensiv stil, med fokus på spilleautomater og balinnehav, og denne passer perfekt med den nederlandske klubben. Michel har en historie med unge talenter og en unik evne til å jobbe med unga talenter og utvikle en attraktiv spillestil.

Read more »

Kom med stikk på direkten: – Jeg har vært snill med demHenrik Udahl er brennheit om dagen.

Read more »

Holmenkollstafetten - en populær og kjapp måte å tjene inn pengerJohn Ertzgaard, sportssjef i Tjalve, uttrykker bekymring for at de to siste årene har vært påbuat med å måtte stenge påmeldinger til Holmenkollstafetten, ett av Norges mest populære og profilerte arrangementer. Ifølge sportssjefen har det bare blitt flere og flere deltakere, og at det er vanskeligheter med økonomi. Rådet nevnes at det ble sendt til NRK, og at for øvrig er bankettene etterpå en viktig del av festen. Deretter nevnes en liten fortelling om at treneren Eirik Røe sa til Sander Skotheim at han nå må jobbe med stafetten i fire dager for å kunne være med på andre dager resten av året.

Read more »