Hormonbehandling i overgangsalderen: En sak om rettferdighet og likestilling

Omtrent fire prosent av kvinner som mottar hormonbehandling for overgangsplager får dette dekket av blåresept-ordningen i Norge. Dette betyr at flertallet må betale selv for behandling av helseplager som kan påvirke livskvalitet, arbeidsevne og mental velvære betydelig. En ny avstemning i Stortinget kan endre dette, og teksten argumenterer sterkt for at hormonbehandling bør bli en rettighet for alle, uavhengig av økonomi, som en investering i kvinners helse, arbeidsliv og likestilling.

Bare rundt fire prosent av kvinner som trenger hormonbehandling for overgangsplager i Norge får dette dekket av blåresept-ordningen. Dette er en overveldende majoritet som må betale for nødvendig helsehjelp ut av egen lomme. Problemet er langt fra marginalt eller et nisjetema; det representerer hverdagen for hundretusener av kvinner i et land som ellers fremhever seg som rikt og likestilt. Overgangsalder en er en naturlig livsfase, men for mange er den preget av alvorlige plager.

Hyppige hetetokter som forstyrrer søvnen, en kropp som føles fremmed, konsentrasjonsvansker, angst, nedstemthet og utmattelse er vanlige symptomer som kan gjøre arbeidshverdagen krevende og gradvis redusere livskvaliteten. Disse plagene er reelle, godt dokumenterte og kan behandles effektivt med hormonbehandling. Likevel blir de ofte behandlet som et personlig anliggende, en byrde kvinner forventes å bære og betale for selv. Vårt helsevesen er bygget på prinsippet om at helsehjelp skal gis basert på behov, ikke betalingsevne. Til tross for dette eksisterer det en ordning som i praksis ekskluderer mange kvinner i overgangsalderen fra dette prinsippet. Behandling finnes, men er ikke universelt tilgjengelig. Selv om vi liker å tro at Norge er et foregangsland for likestilling og tar kvinners helse på alvor, avslører den høye egenbetalingen for hormonbehandling en annen realitet: kvinners helse blir fortsatt prioritert ned. Dette skyldes verken manglende behov eller kunnskap, men en mangel på politisk vilje. Stortinget skal 23. april ta en avgjørelse om hormonbehandling skal inkluderes på blå resept. Denne beslutningen har vidtrekkende konsekvenser som strekker seg langt utover selve behandlingen. Det handler om grunnleggende rettferdighet og om vi virkelig mener det når vi sier at helsehjelp skal være tilgjengelig for alle. Det er et relevant spørsmål å stille: Ville vi akseptert en tilsvarende situasjon om den rammet menn i samme omfang? Når økonomi blir avgjørende for hvem som får helsehjelp og hvem som ikke får det, skaper vi et urettferdig klasseskille. De med råd får lindring, mens de uten tilstrekkelige midler må leve med sine plager og de negative konsekvensene de medfører. Dette er ikke bare et spørsmål om individuell livskvalitet, selv om det i seg selv burde være tilstrekkelig grunnlag for endring. Det har også betydelige ringvirkninger for arbeidslivet, sykefravær og samfunnsøkonomien. Kvinner i overgangsalderen utgjør en viktig del av den norske arbeidsstyrken. Når de mangler nødvendig behandling, risikerer samfunnet å miste verdifull kompetanse, arbeidskapasitet og erfaring. Å inkludere hormonbehandling på blå resept bør derfor ikke sees på som en kostnad, men som en klok investering i befolkningens helse, i arbeidslivets produktivitet og i nasjonal likestilling. Videre handler det om menneskers verdighet – verdigheten til å få hjelp når kroppen svikter, verdigheten til å slippe å velge mellom egen helse og egen økonomi, og verdigheten til å bli tatt på alvor av samfunnet. Den 23. april står Stortinget overfor et viktig valg. De kan velge å fortsette som før, og dermed opprettholde praksisen der kvinners helse i overgangsalderen i stor grad er et privat betalingsansvar. Alternativt kan de sende et tydelig signal om at denne tiden er forbi. De kan vise at kvinners helse ikke lenger skal være et underprioritert område, at overgangsalderen skal tas på alvor, og at tilgang til helsehjelp ikke skal styres av lommebokens tykkelse. Dette burde ikke være en komplisert beslutning. Kvinners helse er ikke en frivillig sak, og det er på høy tid at politiske prioriteringer reflekterer dette faktum. Dersom du har informasjon, bilder eller video som kan berike nyhetsdekningen, oppfordres du til å ta kontakt med oss. Denne teksten er en kronikk og reflekterer skribentens personlige synspunkter. Innlegg kan sendes til debatt@vg.no for vurdering





Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Read more »

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Read more »

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Read more »

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Read more »

Norge og Ukraina inngår omfattende samarbeid om dronerNorge og Ukraina inngår et mye tettere forsvarssamarbeid, blant annet produseres ukrainske droner i Norge.

Read more »