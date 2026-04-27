Hormuz-krisen fortsetter: Oljeprisen stiger og resesjonsfrykten øker

Konflikten i Iran fortsetter å påvirke oljemarkedet. Hormuzstredet er fortsatt begrenset, og eksperter frykter langvarige effekter og potensiell resesjon.

Situasjonen i Hormuzstredet fortsetter å skape uro i oljemarkedet ni uker inn i konflikten. Oljetrafikken er sterkt begrenset, og til tross for forhåpninger om en rask løsning, er situasjonen fortsatt fastlåst.

Oljeprisen steg mandag over 108 dollar fatet, og det ble ingen fredssamtaler mellom Iran og USA i helgen. Analyser fra Rystad Energy antyder at oljeprisen kan stabilisere seg på et høyt nivå i en periode, og at en reell bedring ikke er å forvente før godt ut i mai, om i det hele tatt. Markedet har priset inn en forlenget periode med begrensninger, men ikke nødvendigvis en langvarig krise.

Sommerens økte etterspørsel kan gi en viss lettelse på produktsiden, men råoljemarkedet viser få tegn til bedring. Goldman Sachs og Morgan Stanley har justert sine prisanslag oppover, og forventer priser på henholdsvis 90 og 110 dollar fatet i løpet av de kommende kvartalene. Rystad Energy forventer også vedvarende høye priser i årene som kommer.

SEB advarer om at alarmklokkene vil ringe hvis Hormuzstredet ikke åpnes i løpet av mai, og at mangel på råolje, oljeprodukter, helium og gjødsel kan tvinge verden til å redusere forbruket. Aksjemarkedet priser fortsatt inn at en krise kan unngås, men SEB påpeker at en krise vil føre til resesjon. Verden lever nå på lånte fat og lånt tid frem til stredet åpnes.

Ifølge Rystad Energy kan verden mangle opptil to milliarder fat olje hvis ikke frakten gjennom Hormuzstredet snart gjenopprettes. Iran kan være villig til å åpne stredet, men erfarne i diplomatisk spill og kan ha skjulte motiver. De vil sannsynligvis kreve økonomiske fordeler, som lettelse i sanksjoner eller frigjøring av fryste midler. I USA er det økende frustrasjon over krigen, og republikanerne risikerer å tape høstens mellomvalg.

Mange forventer en avslutning på konflikten før mai er over, men en avtale om Irans atomprogram er ikke fort gjort, og det er usikkert om dette kan skilles fra forhandlingene om Hormuzstredet. Den geopolitiske spenningen og usikkerheten rundt Hormuzstredet skaper et volatilt oljemarked og øker risikoen for en global økonomisk nedgang. Situasjonen krever nøye overvåking og strategisk planlegging for å minimere de negative konsekvensene





