En analyse av hvordan stengingen av Hormuzstredet kan føre til en global energikrise, og hvordan USAs politikk under Trump kan forverre situasjonen. Artikkelen diskuterer også konsekvensene for det grønne skiftet, USAs rolle i verden og den geopolitiske maktforskyvingen mot Asia.

I mange år har det vært en sentral del av USA s militære strategi å sikre at Hormuzstredet forblir åpent, selv i tilfelle en militær konflikt med Iran.

Nå er stredet stengt, og selv om det åpner igjen på kort tid, kan det utløse en global energikrise. Denne krisen vil ikke bare påvirke oljepriser, men kan stoppe verdenshandelen fullstendig. Pandemien var en ventet krise, men den potensielle energikrisen vil være langt mer alvorlig.

Olje er ikke bare en transportressurs, men også en kritisk del av produksjonen av mange varer vi er avhengige av. Etter finanskrisen i 2008 og pandemien, kom Russlands invasjon av Ukraina, som avslørte Europas avhengighet av russisk gass. Nå står verden overfor en ny krise, denne gangen forårsaket av USAs politiske handlinger. En global energikrise kan også akselerere det grønne skiftet, men det vil også øke verdens avhengighet av Kina, som dominerer teknologien og råvarene for fornybare energikilder.

USAs tidligere president Donald Trump har drevet en politikk som fremmer oljeutvinning og motarbeider fornybare energiprosjekter, noe som kan føre USA tilbake i tid. USA, som tidligere har vært en motor for teknologisk utvikling, risikerer å bli en hindring. Dette er ikke bare et problem for amerikanerne, men for hele verden. Vi går fra en verden dominert av en demokratisk supermakt til en verden hvor et autoritært regime kan ta over.

USA har historisk sett hatt en standard for å måle sine handlinger mot, men Kina har ingen slike standarder. Trump har ikke styrket USA, men svekket det, og samtidig styrket Kina og Russland. Mens demokratier svekkes, styrker autoritære regimer seg. Trump har bidratt til å redusere USAs rolle som beskytter av den internasjonale verdensordenen, noe som gir plass til regimer som ikke bryr seg om demokrati eller menneskerettigheter.

Tyngdepunktet i verden har flyttet seg fra Vesten til Asia, og Trump gjør ingenting for å samle Vesten mot denne utfordringen. I stedet svikter han venner og allierte, og fører en utenrikspolitikk som bare fokuserer på kortvarige gevinster. De små landene må nå lære at det er farlig å lene seg på én supermakt alene





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hormuzstredet Energikrise USA Kina Donald Trump

United States Latest News, United States Headlines

