Hormuzstredet stengt igjen etter skipskonflikt – USA forbereder seg på å borde iranske tankskip

Iran har igjen besluttet å stenge det strategisk viktige Hormuzstredet, noe som skjer etter at to skip angivelig ble beskutt av iranske fartøy. Hendelsen setter ytterligere spenning til konflikten med USA, som forbereder seg på å beslaglegge iranske skip i internasjonale farvann. Eksperter mener stengningen er et maktspill fra Irans side for å styrke sin forhandlingsposisjon i atomavtaleforhandlinger.

Iran har lørdag formiddag besluttet å stenge Hormuzstredet på nytt. Dette kommer etter at to skip angivelig ble beskutt av båter tilhørende den iranske revolusjonsgarden, ifølge den britiske maritime sikkerhetsmyndigheten UKMTO. Mannskapet om bord på de berørte skipene skal ikke ha blitt skadet. Angrepet skjedde uten forvarsel, omkring 37 kilometer nordøst for Oman.

Denne utviklingen skjer kun én dag etter at Irans utenriksminister uttalte at stredet var fullt åpent for kommersiell trafikk igjen. Midtøsten-ekspert Dag Henrik Tuastad ser ikke bort fra at Iran vil tjene på denne strategien.

Åpningen av Hormuzstredet ble tidligere i uken sett i sammenheng med våpenhvilen som ble inngått mellom Israel og Libanon. Lørdag morgen rakk en konvoi av tankskip å passere fra Persiabukta og ut gjennom stredet, ifølge sporingsdata fra Marine Traffic. Men nå har Iran altså valgt å stenge stredet for all trafikk.

Iran begrunner avgjørelsen med at USA har brutt sine forpliktelser, melder den iranske kringkasteren IRIB. Tuastad mener dette er en strategi som vil tjene Iran, da de kan skylde på USA for stengningen.

Irans revolusjonsgarde har i en uttalelse advart om at skip som nærmer seg Hormuzstredet vil bli ansett som fiendtlige og potensielle mål. Forsker ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen, bekrefter at Hormuzstredet er et sentralt maktmiddel for Iran. Han anser det som usannsynlig at Iran ville gi slipp på denne innflytelsen.

Strømmen tror Iran, i likhet med USA, vil benytte seg av alle tilgjengelige midler for å holde stredet stengt og dermed styrke sin forhandlingsposisjon. USA har tidligere innført en blokade av stredet for å ramme Irans økonomi gjennom redusert eksport. Spørsmålet nå er hvilket land som har best utholdenhet i denne konflikten. Strømmen frykter at Iran kan ha en fordel da de har alt å tape og vil bruke alle midler for å unngå nederlag. Iran satser trolig på økt press mot USA og president Trump over tid, da de ser mer å tjene på å forlenge konflikten, mens USA har mer å tape dersom de må gjennomføre en ny runde med tiltak.

Det amerikanske forsvaret har lørdag kveld uttalt at de forbereder seg på å borde iranske oljetankere og beslaglegge kommersielle skip i internasjonale farvann i løpet av de kommende dagene, ifølge Wall Street Journal som siterer anonyme kilder. USA startet sin blokade av iranske havner mandag i forrige uke, og hittil har 23 skip adlydt ordre om å returnere til iranske farvann. Utvidelsen av blokaden vil gi USA mulighet til å ta kontroll over fartøy knyttet til Iran globalt.

General Dan Caine, en sentral militær rådgiver for president Trump, har uttalt at USA aktivt vil forfølge iransk-flagede fartøy eller fartøy som yter materiell støtte til Iran.

Situasjonen er usikker rundt våpenhvilen mellom USA og Iran, som varer frem til onsdag. Trump har signalisert at han muligens ikke vil forlenge våpenhvilen dersom forhandlingene ikke resulterer i en avtale innen fristen. Midtøsten-ekspert Dag Henrik Tuastad tror imidlertid på en forlengelse av våpenhvilen, til tross for lørdagens hendelser. Han mener at situasjonen i Hormuzstredet er en mindre utfordring sammenlignet med Irans atomprogram, hvor partene har hatt uforenlige standpunkter. Trump har understreket at en varig fredsavtale krever at uran fjernes fra Irans atomanlegg og overføres til USA. Til tross for den siste tids utvikling, fortsetter kommunikasjonen mellom de to landene, og Trump har tidligere indikert at en avtale er nær





