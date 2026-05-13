Horn Myhre har en klasse over alle de andre på banen og kan passe mange kampbilder for Norge

Horn Myhre har en klasse over alle de andre på banen og gjør ting som ingen andre kan, sier Joachim Soltvedt til VG. Nå spår flere eksperter at Myhre med sin cupfinaleprestasjon har sementert en plass i VM-troppen som presenteres 21. mai. For meg er Felix en spiller i den endelige landslagstroppen, sier TV 2s landslagsmann Jesper Mathisen til VG. Mons Ivar Mjelde mener at det bør vel være ingen overraskelse at Solbakken tar Myhre ut til VM. Joachim Soltvedt mener også at Myhre bør med. Jeg mener selvfølgelig det. Jeg tror han kan være en viktig brikke og kan passe mange kampbilder for Norge. Jeg håper og tror han er med, sier Soltvedt til VG. Slik det virker nå er det to-tre plasser ledig til midtbanespillere i troppen i tillegg til de fem som VG anslår som. Konkurrentene som kan nevnes er blant andre Hugo Vetlesen, Morten Thorsby, Thelo Aasgaard og Kristian Arnstad. Horn Myhre kan kanskje være på vei mot sine siste måneder i Brann-drakten. I fjor sommer var både spanske Elche og Bodø/Glimt med i kampen for å sikre seg midtbanespilleren. Brann sto på sitt. Horn Myhre selv mener at prestasjonen på Ullevaal har styrket VM-sjansene sine. Men så blir ikke dette avgjort av enkeltkamper, vurderingen er mer helhetlig.

