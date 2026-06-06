Horneland til Malmö FF: - Jeg kommer til å lykkes knallgodt

Jonas Grønner, ekspert for Bergensavisen, uttaler at det er vanskelig for en bergenser å forstå at han velger Malmö foran Brann. Horneland, tidligere Brann-trener, har blitt lansert som en kandidat til å ta over trenerjobben til Malmö FF. Expressen hevder at partene nærmer seg en enighet, og at MFF håper å kunne presentere sin nye trener før spillerne samles igjen i midten av måneden.

For en bergenser er det umulig å forstå at han velger Malmö foran Brann , sier Bergensavisen-ekspert Jonas Grønner til Dagbladet - med en god dose glimt i øyet.

Likevel ønsker Grønner den tidligere Brann-treneren alt godt, dersom den nye tilværelsen i Sverige viser seg å bli en realitet. Han har så mange kvaliteter og har bygd et fantastisk rykte. Han kommer til å lykkes knallgodt, fortsetter han. Her har Malmö gjort et godt valg.

Jeg tror det blir lettere for ham å lykkes i en mer nordisk kultur. Den norske treneren skilte lag med franske Saint-Étienne i januar i år. Siden det har han vært uten trenerjobb. Malmö FF har vært på trenerjakt siden Miguel Angel Ramirez fikk sparken i slutten av mai.

I svenske medier ble Horneland raskt lansert som en kandidat til å ta over. Lørdag hevder Expressen at partene nærmer seg en enighet, og at MFF håper å kunne presentere sin nye trener før spillerne samles igjen i midten av måneden. Horneland ledet Rosenborg fra 2019-2020. Deretter meldte han overgang til Brann.

Først som assistenttrener i 2020, deretter midlertidig trener i 2021 - før han fikk jobben permanent samme år. Marius Borg Høiby kan få være med på møte om morens helse. - En god løsning, sier politiet om at Kriminalomsorgen stepper inn. KRIMINALOMSORGEN MED TILBUD: Høibys forsvarer Petar Sekulic sier at Kriminalomsorgen har tilbudt framstilling av Høiby, altså at han kortvarig kan komme ut av varetekt i følge med politifolk av velferdsgrunner.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Kriminalomsorgen har tilbudt seg å gi Høiby framstilling, altså at han får noen timer fri fra varetektsfengslingen. - Politiet har ikke løftet en finger, men Kriminalomsorgen har kommet på banen og tilbudt seg å framstille ham, sier Høibys forsvarer Petar Sekulic til - Har ikke noe annet å legge til enn at politiets manglende vilje til å bistå her er svært oppsiktsvekkende.

Det innebærer at han kan få slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politi av velferdsgrunner.av Høiby i forbindelse med et møte med spesialister om morens, kronprinsesse Mette-Marits, helsesituasjon. Derimot hadde de ikke innvendinger da Kriminalomsorgen tilbød framstilling. Politiet sier at de 28. mai mottok en anmodning om fremstilling, men sier de fikk begrenset informasjon om formålet.

- På bakgrunn av en samlet vurdering av informasjonen vi fikk, en krevende ressurssituasjon den aktuelle dagen og alminnelig praksis for fremstillinger av innsatte i varetekt, valgte vi å avslå anmodningen. Vi har stor forståelse for at familien står i en krevende situasjon, og fredag ble det likevel klart at Kriminalomsorgen har kapasitet til å fremstille Høiby. Det anså også vi som en god løsning, sier politiadvokat Oda Karterud til Dagbladet. Kronprinsessen ble denne uken satt på liste for lungetransplantasjon.

I den forbindelse begjærte forsvarerne Høiby løslatt, men fikk avslag av politiet. Oslo tingrett skal dermed ta stilling til begjæringen, noe som sannsynligvis skjer mandag





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