Hotellstreik rammer få steder – lav organisasjonsgrad hindrer nedstengning

Få hoteller i Oslo og Bergen måtte stenge dørene til tross for streik i dag, grunnet svært lav organisasjonsgrad blant de ansatte. Strawberry-kjeden, som allerede forskutterer sykelønn, uttrykker frustrasjon over streikeuttaket. Arbeidsgivere og fagforeninger er uenige om forskuttering av sykelønn.

Svært mange hoteller i Oslo og Bergen er tatt ut i streik i dag, men foreløpig er det få som må stenge driften. Årsaken til dette er at få av de ansatte er organisert, noe som gjør at streiken ikke lammer hotellene i vesentlig grad.

Leder Christian Justnes i Fellesforbundet møtte streikende ansatte og uttrykte frustrasjon over arbeidsgivernes holdning, og uttalte at de føler seg dårlig behandlet. Petter Stordalens Strawberry-kjede er blant de berørte, med flere hoteller tatt ut i streik. Til tross for dette opplyser Silseth, leder for Strawberry, at hotellene kan fortsette driften grunnet lav organisasjonsgrad blant de ansatte. Han understreker at de følger alle gjeldende retningslinjer for arbeidskonflikter og at streikebryteri ikke forekommer.

Selv om et større streikeuttak er varslet fra torsdag, vil dette innebære flere streikende hoteller snarere enn flere streikende ansatte ved allerede berørte hoteller. Det kan hende enkelte restauranter må stenge midlertidig, men hotellene selv vil ikke bli tvunget til nedleggelse som følge av streiken, slik situasjonen er nå.

Strawberry-kjeden uttrykker forundring over at så mange av deres hoteller er tatt ut i streik, spesielt siden de allerede har implementert det sentrale kravet fra Fellesforbundet: forskuttering av sykelønn for alle ansatte over en treårsperiode. Silseth ser på dette som ironisk, og påpeker at de straffer en arbeidsgiver som allerede har innført den ønskede ordningen. Forskuttering av sykelønn innebærer at hotellet betaler den sykemeldte ansatte frem til NAV har behandlet og godkjent sykepengesøknaden, hvoretter NAV refunderer beløpet til arbeidsgiveren.

Strawberry-kjeden støtter arbeidsgiversidens motstand mot universell forskuttering av sykelønn for alle landets hoteller, da de mener dette pålegger en urimelig administrasjonsbyrde, spesielt for små og mellomstore hoteller som mangler den nødvendige administrative kapasiteten som en stor kjede besitter. De har valgt å forskuttere for å støtte langtidssyke medarbeidere.

Fellesforbundet mener at NAVs behandlingstid for sykepengesøknader i mange tilfeller er for lang, og at arbeidsgiverne derfor bør forskuttere sykelønnen mens saken behandles. Silseth bekrefter at dette arbeidet kan være tidkrevende, spesielt for saker som ikke kan håndteres digitalt hos NAV. De påtar seg et ansvar for korrekt innrapportering og komplett dokumentasjon, noe som krever betydelig innsats før NAV godkjenner søknaden og pengene refunderes. Strawberry forskutterer årlig sykelønn for rundt 50 millioner kroner.

Foreløpig er det kun ett hotell som er kjent for å stenge ned som følge av streiken. Fellesforbundets leder Christian Justnes anerkjenner at den lave organisasjonsgraden utgjør en utfordring for streikens slagkraft, og de arbeider aktivt for å minimere arbeidsgivernes mulighet til å opprettholde driften under konflikten





