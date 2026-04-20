Hotellstreiken skaper økonomisk paradoks for ansatte

Ansatte i hotell- og restaurantbransjen streiker for bedre lønn og rettigheter. For mange av de lavlønnede er streikebidraget høyere enn vanlig lønn etter skatt.

Situasjonen utenfor Hotel Bristol i Oslo preges av en kampvillig stemning etter at meklingen mellom NHO Reiseliv og fagforeningene Fellesforbundet og Parat brøt sammen søndag morgen. Rundt 1900 ansatte er nå tatt ut i streik, en beslutning som får konsekvenser for over 100 hoteller og spisesteder over hele landet.

Mens arbeidsgiverne må håndtere driftsproblemer og redusert kapasitet, er de streikende klare for en langvarig konflikt for å sikre gjennomslag for sine krav om reallønnsvekst og bedre sosiale rettigheter. Det som kanskje overrasker mange, er den økonomiske realiteten for mange av de streikende. Henning Jæger, tillitsvalgt for Fellesforbundet ved Hotel Bristol, påpeker at streikebidraget på 6652 kroner i uken, som er skattefritt, i mange tilfeller utgjør mer enn det de ansatte vanligvis får utbetalt etter skatt i en vanlig arbeidsuke. For lærlinger og nyansatte i bransjen med lav grunnlønn representerer streikebidraget et kjærkomment økonomisk løft. Dette skaper en spesiell motivasjon hos de streikende, som nå føler seg mer økonomisk trygge under konflikten enn de gjør i hverdagen. Faglig sekretær Per Syversen i Fellesforbundet forsvarer ordningen og understreker at streikebidraget reflekterer de lave lønningene i bransjen. Han mener det er rett og rimelig at de som jobber i lavlønnede yrker, får kompensasjon som gjør det mulig å holde ut en langvarig konflikt. Med en streikekasse på svimlende 3 milliarder kroner har forbundet også muskler til å holde hjulene i gang i uoverskuelig fremtid. Kravlisten fra arbeidstakersiden er tydelig, med fokus på å sikre kjøpekraften i en tid preget av økende levekostnader. Et av de sentrale punktene er kravet om at bedriftene skal forskuttere sykepenger utover arbeidsgiverperioden, en ordning som ville gitt de ansatte en langt større forutsigbarhet i økonomien ved sykdom. Mange hotellansatte forteller i dag at de må ha flere jobber ved siden av for å få endene til å møtes, noe som understreker alvoret i situasjonen. Selv om hotellene foreløpig holder dørene åpne, forventes det at gjestene vil merke store mangler i servicen fremover. Med streikevakter på plass utenfor kjente hoteller som Hotel Bristol, The Hub og Grand Hotel, signaliserer de ansatte at de er villige til å stå løpet ut. Konflikten har potensial til å trappes opp ytterligere, og de streikende understreker at de ikke gir seg før kravene om en levelig lønn og bedre arbeidsvilkår er innfridd





Hotellstreik Fellesforbundet NHO Reiseliv Arbeidsliv Streikebidrag

