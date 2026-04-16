Hovland i teten etter imponerende åpningsrunde i Sør-Carolina

Viktor Hovland leverte en feilfri første runde i prestisjeturneringen på Hilton Head Island, og klatrer med det oppover resultatlistene.

Viktor Hovland har fått en drømmeåpning på årets prestisjetunge turnering i Sør-Carolina . Med en glitrende innsats på åpningsrunden, som ble avholdt torsdag, plasserte nordmannen seg solid blant de beste. Hans putter var spesielt het, og sørget for at han ikke bare unngikk feil, men også sikret seg en rekke birdier.

Totalt kunne Hovland notere seg for imponerende sju birdier, uten å slå en eneste bogey. Dette vitner om et kontrollert og presist spill, hvor han demonstrerte evnen til å redde seg inn selv når han havnet i marginalt vanskeligere posisjoner.

Kommentator Marius Thorp var full av lovord etter runden. En strålende første runde av Hovland. En veldig god start, uttalte Thorp, og understreket den solide prestasjonen.

Selv på hull ti, hvor uflaksen ville det til at ballen traff en gren på treet i innspillet og havnet noe ute av kurs, viste Hovland mental styrke. Han fulgte opp med et utmerket neste slag som la ballen bare en drøy meter fra koppen, og fulgte opp med å senke parputten uten problemer.

På hull 14 var det igjen tid for jubel da han senket en lang putt for dagens sjuende birdie. Ballen mistet mye fart like før hullet, men duppet akkurat over kanten og i koppen til stor glede for nordmannen og hans tilhengere.

Turneringen som finner sted på Hilton Head Island i Sør-Carolina, er en såkalt signaturturnering på PGA-touren. Dette betyr at det kun er de aller beste spillerne som er invitert til å delta. Innsatsen belønnes deretter; førstepremien alene utgjør en svimlende sum på drøyt 33 millioner kroner, i tillegg til den tradisjonelle æren av å motta en dressjakke som vinner.

Dette resultatet kommer bare en uke etter at Hovland endte på en respektabel 18.-plass i majorturneringen Masters. Der viste han også en sterk opphenting på sisterunden, og uttrykte i etterkant en positiv holdning til utfordringene han har møtt med spillet sitt denne sesongen.

For de norske kollegaene Kristoffer Reitan og Kristoffer Ventura, uteble deltakelsen i denne prestisjetunge turneringen i Sør-Carolina. Begge spillerne er imidlertid tilbake i aksjon neste uke, hvor de skal delta sammen på samme lag i Zürich Classic i New Orleans, noe som indikerer et fortsatt sterkt norsk nærvær på PGA-touren.

Hovlands imponerende prestasjon legger nok en gang grunnlaget for en spennende fortsettelse av turneringen, og viser at han er i god form og klar til å kjempe om de største titlene





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Golf PGA-Touren Viktor Hovland Signaturturnering Sør-Carolina

United States Latest News, United States Headlines

