Hovland kjemper i toppen – Mange idrettsnyheter

Viktor Hovland fortsetter sin sterke innsats i PGA-turneringen på Hilton Head Island, mens Norges U23-kvinnelandslag i fotball sikret en sterk prestasjon i en europeisk turnering. Tennisstjernen Carlos Alcaraz trekker seg fra Madrid Open grunnet skade, mens skihopperen Lisa Eder legger opp. Det rapporteres også om suspensjon for Manchester Uniteds Lisandro Martinez og usikkerhet rundt Martin Ødegaards deltakelse i Arsenals gullduell.

Viktor Hovland hadde en tøff start med en bogey på det første hullet i PGA-turneringen på Hilton Head Island, men han hentet seg raskt inn igjen og viste storspillet fra første dag. Med birdies på hull 2, 3, 5 og 7 er han nå tre slag under par for dagen og hele 10 slag under par totalt. Etter åtte spilte hull ligger han på en delt andreplass sammen med svenske Ludvig Åberg.

Hovlands putter var i utrolig form på åpningsdagen, noe som resulterte i en runde på 64 slag, syv slag under par. Sju birdies og resten par var fasiten torsdag. På fredagen kom turneringens første Hovland-bogey umiddelbart, men nordmannen fulgte deretter opp med en ny periode med mange birdies. Hans Ryder Cup-lagkamerat, Matt Fitzpatrick, startet tidlig fredag og topper nå listen etter en runde på 63 slag. Engelskmannen brukte 65 slag torsdag og er dermed 14 slag under par halvveis.

Turneringen på Hilton Head Island i South Carolina er en såkalt signaturturnering på PGA-touren, noe som betyr at kun de beste spillerne deltar. Førstepremien i denne prestisjetunge turneringen er på over 33 millioner kroner.

For andre år på rad endte Norges U23-landslag for kvinner den europeiske prestisjeturneringen med et straffetap, denne gangen i kampen om 3. plassen. Nederland scoret på alle sine straffespark etter at kampen endte 1-1, mens Norge bommet på to forsøk. I selve kampen scoret innbytter Kamilla Melgård et sent utligningsmål. Turneringen gir et viktig kamptilbud for spillere som befinner seg rett bak A-landslaget.

Norge kvalifiserte seg til sluttspillet i Spania ved å vinne sin gruppe, foran lag som England, Tyskland, Portugal og Frankrike. Dagen før Norges A-landslag for kvinner tapte 0-4 hjemme mot Tyskland i VM-kvalifisering, sikret U23-kvinnene gruppeseieren med en 3-1-seier over et tysk lag som hadde kommet til Ålesund som gruppeleder. Emilie Østerås, Iris Omarsdottir og Thea Kyvåg scoret målene som gjorde at tittelforsvarer Tyskland i år måtte nøye seg med plasseringskamper og endte til slutt på en 5. plass i turneringen.

Iris Omarsdottir spilte ikke fredagens kamp, da hun ble hentet opp i troppen til lørdagens VM-kvalifiseringskamp borte mot Slovenia. Dette skjedde etter at hun var kaptein da Norge mandag tapte 0-1 mot Sverige i semifinalen etter et baklengsmål i siste minutt. England vant årets turnering med en 3-0-seier over Sverige i finalen, etter å ha tapt 0-5 for Tyskland i sin åpningskamp i gruppespillet. I neste utgave av U23-turneringen er Norge plassert i gruppe med England, Italia, Belgia og Portugal. De første kampene i den kommende turneringen spilles i oktober.

Carlos Alcaraz har måttet trekke seg fra storturneringen Madrid Open på grunn av en håndleddsskade. Verdenseneren, som er rangert som nummer to i verden, meldte fredag at han ikke kan delta i den prestisjetunge turneringen som arrangeres neste uke. Alcaraz uttrykte sin skuffelse på sosiale medier: Madrid er hjemme, og det er en av de mest spesielle turneringene på terminlisten min. Derfor gjør det veldig vondt at jeg for annet år på rad ikke kan spille der.

Alcaraz måtte også trekke seg fra åttedelsfinalen mot Tomas Machac i Barcelona tidligere i år, etter å ha vunnet sin første kamp mot finske Otto Virtanen.

Casper Ruud, som sto over turneringen i Barcelona grunnet en leggskade pådratt i Monte-Carlo Masters, har planer om å delta i Madrid Open, der han er tittelforsvarer.

I skihoppingen har Lisa Eder (24) valgt å legge opp etter at hennes ønske om å få kjæresten inn i trenerteamet ble avslått. Sportssjef Florian Liegl bekreftet at forbundet ikke kunne etterkomme Eder sitt ønske av ulike årsaker, og at de har et velfungerende trenerapparat rundt landslagssjef Thomas Diethart. Eder uttrykte forståelse for forbundets avgjørelse, men uttalte at hun lenge har hatt innvendinger mot situasjonen.

Selv om hun liker selve hoppingen, trivdes hun ikke med alt rundt det, og etter at hennes ideer om endring ikke ble realisert, satte hun strek. Hun takket alle som har fulgt, støttet og vært med henne på reisen. Eder tok sin første individuelle verdenscupseier i januar i Zao, Japan, og vant senere på hjemmebane i Hinzenbach. Hun hadde ytterligere ni pallplasser denne sesongen og debuterte i verdenscupen i 2018.

I fotballfronten fikk Manchester United ikke omgjort eller redusert Lisandro Martinez' suspensjon etter at han nylig ble utvist for å ha dratt en motspiller i håret. Martin Ødegaard er igjen usikker til Arsenals viktige kamp mot Manchester City søndag. Manager Mikel Arteta uttalte seg vagt om nordmannen fredag og bekreftet at Bukayo Saka går glipp av kampen, men ville ikke bekrefte noe om kaptein Ødegaard.

Arteta uttalte at de skal prøve igjen, men at tiden fra forrige kamp er kort. Ødegaard har hatt en utfordrende periode, med bare to kamper spilt av elleve siden 1. mars, og han måtte stå over Champions League-kampen mot Sporting tidligere denne uken. Rykter antyder at hans tilstand ikke er alvorlig, til tross for dette.





